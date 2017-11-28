Elektrik üretimi yüzde 19.13 arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 2017 yılı eylül ayı sektör raporuna göre, geçen yıl eylülde 20 milyon 87 bin megavatsaat olan lisanslı elektrik üretimi bu yılın aynı ayında yüzde 19,13 artışla 23 milyon 930 bin megavatsaate yükseldi.
Eylülde, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 41,84'ü doğalgaz, yüzde 18,16'sı ithal kömür, 14,53'ü linyit, yüzde 13,39'u ise barajlı hidroelektrik santrallerinden karşılandı. Bu kaynakları rüzgar, akarsu, jeotermal, taş kömürü, asfaltit, biyokütle, fuel oil, güneş, motorin ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) izledi.
Söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına göre elektrik üretimi akarsularda yüzde 30, rüzgarda yüzde 20 ve ithal kömürde ise yüzde 3 azaldı. Bu kaynaklardaki düşüş doğalgazda yüzde 40'lık, linyitte ise yüzde 10'luk üretim artışıyla telafi edildi.
TÜKETİCİ SAYISI 42 MİLYONA ULAŞTI
Elektrik tüketicisi eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,38'lik artışla 42 milyon 43 bin kişiye ulaşırken bu sayının 34,2 milyonunu mesken, 6,7 milyonunu ticarethane abonelerinden oluştu. Tüketici sayısının kalanını tarımsal sulama, aydınlatma ve sanayi tüketicileri oluşturdu.
Eylülde faturalanan tüketim miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,88 artışla 19 milyon 510 bin megavatsaate yükseldi.
Söz konusu ayda faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 39,17'si sanayi, yüzde 28,83'ü ticarethaneler ve yüzde 23,80'i mesken aboneleri tarafından gerçekleştirilirken tüketimin yüzde 5,91'i tarımsal sulama, yüzde 2,26'sı ise aydınlatma amacıyla gerçekleştirildi.
KURULU GÜÇ YÜZDE 3.66 ARTTI
Eylül ayı sonu itibarıyla Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,66 artışla 79 bin 469 megavata çıktı.
Bu ayda kurulu gücün yüzde 33,16'sını doğalgaz çevrim santralleri, yüzde 24,89'unu barajlı hidroelektrik, yüzde 11,66'sını da linyit santralleri oluşturdu. Kurulu gücün kalanı ithal kömür, akarsu, rüzgar, jeotermal, fuel oil, taş kömürü, asfaltit, biyokütle, nafta, güneş, LNG ve motorin ile elektrik üreten tesislerden sağlandı.
Güneş, biyokütle, doğalgaz, rüzgar, ve akarsu kaynaklarından elde edilen lisanssız elektrik üretimi eylülde 357 bin 707 megavatsaat olarak gerçekleşirken, en çok lisanssız elektrik üretimi yapılan şehirler sırasıyla Konya, Kayseri, Afyonkarahisar, Mersin ve Aksaray olarak gerçekleşti.
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