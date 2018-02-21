Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 2017 yılı aralık ayı sektör raporuna göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 34,5'i doğalgaz, yüzde 18,4'ü ithal kömür, yüzde 14,8'i barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 13,9'u ise linyitten karşılandı. Bu kaynakları rüzgar, akarsu, jeotermal, taş kömürü, asfaltit, biyokütle, fuel-oil, güneş, motorin ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) izledi.

Lisanslı elektrik üretimi geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 artarak 25 milyon 794 bin megavatsaate yükseldi.

Söz konusu dönemde elektrik üretimi, barajlı hidroelektrik santrallerinde yüzde 26,1, ithal kömür santrallerinde yüzde 4,2 azaldı. Bu kaynaklardaki düşüşü telafi etmek amacıyla doğalgazdan elektrik üretiminde yüzde 40,4, rüzgardan elektrik üretiminde ise yüzde 35,8 artış sağlandı.

ABONE SAYISI ARTTI

Elektrikte abone sayısı geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,6 artarak 42 milyon 514 bin kişiye ulaştı.

Bu dönemde ticarethane tüketicilerinin sayısı yüzde 5,2, mesken tüketicilerinin sayısı yüzde 3,3, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısı yüzde 2,7, sanayi tüketicilerinin sayısı yüzde 2,3 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısı ise yüzde 1,5 arttı.

Geçen yıl aralıkta faturalanan tüketim miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artışla 18 milyon 886 bin megavatsaate yükseldi.

Söz konusu ayda faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 44'ü sanayi, yüzde 28'i ticarethane ve yüzde 25'i mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Tüketimin yüzde 1'i aydınlatma ve yüzde 2'si de tarımsal sulama kaynaklı oldu.

KURULU GÜÇ YÜZDE 5 ARTTI

Geçen yıl aralık ayı sonu itibarıyla Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 81 bin 553 megavata çıktı.

Aralıkta kurulu gücün yüzde 32,3'ünü doğalgaz çevrim santralleri, yüzde 24,2'sini barajlı hidroelektrik, yüzde 11,4'ünü de linyit santralleri oluşturdu. Kurulu gücün kalanı ithal kömür, akarsu, rüzgar, jeotermal, fuel-oil, taş kömürü, asfaltit, biyokütle, nafta, güneş, LNG ve motorin ile elektrik üreten tesislerden sağlandı.

Güneş, biyokütle, rüzgar, ve akarsu kaynaklarından elde edilen lisanssız elektrik üretimi ise aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 231 artarak 244 bin megavatsaate yükseldi. En çok lisanssız elektrik üretimi yapılan şehirler sırasıyla Konya, Kayseri, Mersin, Afyonkarahisar ve Ankara oldu.