Elektrikli Mercedes Türkiye'ye de geliyor

Geçtiğimiz yıl dünya çapında 2.3 milyon adet satışla premium sınıfta dünya lideri olan Mercedes Benz, aynı başarıyı Türkiye pazarında da yakaladı.Gazete Habertürk'ten Hakan Özenen'in haberi...

“2016 yılında olduğu gibi geçen yılı da segmentteki yüzde 17-18’lik genel düşüşe rağmen 25 bin 588 adetlik satış rakamıyla ilk sırada tamamladık ve yerimizi koruduk” açıklaması yapan Mercedes-Benz Türk Otomobil Grubu İcra Kurulu Üyesi Şükrü Bekdikhan, “Bu başarıda en büyük pay C Serisi Sedan, E, A ve CLA modelleri oldu” dedi.

Gelecek yıllardaki hedeflerinden birinin de elektrikli araç satışlarını artırmak olarak açıklayan Bekdikhan, şimdilik çok küçük olan elektrikli araç pazarının Mercedes’in elektrikli Smart modellerinin piyasaya çıkmasıyla ikiye katlanacağını açıkladı. Mercedes’in 2022’ye kadar elektrikli araçlar için 10 milyar Euro ayırdığını vurgulayan Bekdikhan, “Mercedes’in elektrikli modellerinde kullanacağı yeni markasının ismi EQ olacak. 2025 yılına kadar toplam satışların yüzde 20’sinin elektrikli olması planlanıyor” açıklamasını yaptı.

2018 BENZER GEÇER

Geçtiğimiz yıl ÖTV artışıyla birlikte lüks otomobil satışlarının daraldığını açıklayan Bekdikhan, “Bu yıl 2017 ile benzer bir pazar bekliyoruz. Yılı 25 bin 500 adet ve üstüyle gene lider olarak tamamlamayı planlıyoruz” dedi. “2018 yılında elektrikli Smart ve GLC Plug-in Hibrit gibi özel modellerimizi Türkiye pazarına sunmaya başlayacağız” diye konuşan Bekdikhan, “Geçen ay satışa sunulan S-Serisi’nin Coupe ve Cabriolet modellerini, mayıs ayında makyajlı CLS ve yeni A-Serisi, haziranda G-Serisi, ağustos ayında yenilenen C-Serisi Sedan, Coupe, Cabriolet ve Estate, ekim ayında dört kapılı 4Matic GT Coupe ve aralıkta da A Serisi Sedan takip edecek. Yenilenen modellerin yanı sıra bu yıl ilk kez yüzde 100 elektrikli ve hibrit otomobil gelecek” diye konuştu.

BAYİLERE 100 MİLYON EURO

Müşteri memnuniyeti ve hizmete büyük önem verdiklerini vurgulayan Bekdikhan, “Yetkili satıcı ve servislerimiz 100 milyon Euro yatırımla yeni bir konsepte geçiyor. Ayrıca bu yıl ‘Uzun Dönem Kiralama’ hizmetini de başlatıyoruz. Mercedes-Benz Türk yetkili bayilerine başvuran şahıs şirketi sahibi müşteriler ve KOBİ’ler cazip kiralama bedelleri ve koşulları ile yararlanabiliyor” dedi.

Türkiye geliştirdi, dünya kullanacak

Mercedes’in dünya çapında düzenlediği yeni fikirler yarışmasının birincisi de Türkiye oldu. 100’den fazla önerinin sunulduğu yarışmada, müşterilerin servisteki aracının durumunu gerçek zamanlı izleyebildiği uygulama birincilik kazandı. 500 bin Euro geliştirme ödülünün verildiği birinciliği Türkiye alırken, Güney ikinci, Çin ve Almanya üçüncü oldu.