Elektronik atıkla yaptığı arabayla dünya rekoru kırdı!

Eric Ludgren isimli kişi, The Phoenix yani Zümrüd-ü Anka Kuşu ismini verdiği eski bir BMW 3 serisi aracı yüzde 90 geri dönüştürülen malzemeyle modifiye etti.

10 bin sterlin, yaklaşık 50 bin liraya mâl olan araç, Kaliforniya'da bulunan Auto Club Speedway'da tek şarjla neredeyse 1000 mil giderek elektrikli arabalarda mesafe rekorunu kırdı.

1599 (994 mil) kilometre yol almayı başaran araç Japonya'da 2013 yılında Michael Empric tarafından kırılan 1298 kilometrelik mesafeyi de böylelikle geride bırakmış oldu.

Eric Ludgren ve Phoenix

Dünyanın en çok satan elektrikli modellerinden, 250 bin TL değerindeki Tesla ortalama 300 mil (482 km), daha ucuz bir model olan Nissan Leaf ise maksimum 172 kilometre sürüş menzili sağlıyor.

ITAP isimli hibrid bir geri dönüştürme fabrikası kuran ITAP elektronik atıkları yeniden kullanıyor. Girişimcinin müşterileri arasında Dell, Motorola, Nintendo, Panasonic gibi firmalar var.

ITAP sözcüsü Phoenix'in amacının hibrid geri dönüştürme sayesinde elektronik atıklarla dünyadaki olanaklara dikkati çekmek olduğuun belirtti.

Eric Ludgren

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