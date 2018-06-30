SHOW TV’nin merakla beklenen dizisi ‘Darısı Başımıza’ çarşamba akşamı saat 20.00’de ilk bölümüyle ekranda olacak. Dizinin zengin oyuncu kadrosunda Ozan Dolunay, Devrim Yakut, Elif Doğan, Açelya Topaloğlu, Burak Can, Özgün Karaman, Nergis Kumbasar, İbrahim Kendirci, Sevinç Erbulak, Dilek Çelebi, Ulvi Alacakaptan, Yüksel Ünal, İlay Erkök, Gizem Ergün ve Eda Başlamışlı gibi isimler yer alıyor. ‘Darısı Başımıza’da ilk başrol deneyimini yaşayan Elif Doğan’la diziyi konuştuk...

"SEYİRCİ, ENERJİMİZİ VE HİKAYEMİZİ SEVECEK"

SHOW TV’nin 4 Temmuz’da başlayacak yeni dizisi ‘Darısı Başımıza’nın başrol oyuncularından Elif Doğan, “Dizimiz, içinde sürprizli bir aşk hikâyesi saklı olan eğlenceli bir aile komedisi. Seyirci, enerjimizi ve hikâyemizi sevecek” diyor.

‘İÇİNDE AŞK SAKLI OLAN BİR AİLE KOMEDİSİ’

‘Darısı Başımıza’nın nasıl bir hikâyesi var?

‘Darısı Başımıza’, içinde sürprizli bir aşk hikâyesi saklı olan eğlenceli bir aile komedisi. Çok fazla şey söyleyip tadını kaçırmak istemiyorum ama şu kadarını söyleyeyim; hem gülecek hem çok duygulanacak hem de çok heyecanlanacaksınız.

Dizide canlandırdığınız Öykü karakterinden bahseder misiniz?

Öykü, Devrim Abla’nın (Yakut) canlandırdığı Zerrin karakterinin 3 çocuğundan ortanca olanı. Annesi ve kardeşleriyle büyümüş bir kız. Hayatında en sevdikleri onlar olmuş hep. Babasız büyümenin verdiği eksikliği onlarla tamamlamış. Aralarındaki bağ öyle güçlenmiş ki birbirleri için yapamayacakları şey yok, bunları zamanla göreceğiz zaten. Ayrıca hayatını hep planlı programlı yaşamış, her zaman olması gerekeni düşünüp gerçekleştirmeye çalışmış biri Öykü. Ta ki hayat karşısına hiç beklemediği bir anda ve şekilde aşkı çıkarana kadar... Bir kırılma yaşayacak ve o noktada bambaşka bir Öykü göreceğiz.

Bu rolü kabul etmenizdeki en büyük etken nedir?

Öncelikle romantik komedi olması beni çok heyecanlandırdı. Hem benim için yeni bir deneyim hem de içinde bulunmak istediğim bir tür. Öykü’nün bana gerçekten iyi geleceğine inandığım için tercih ettim.

İlk başrolünüz, heyecanlı mısınız?

Çok heyecanlıyım. Benim için çok yeni bir sayfa. Hatta heyecanım yüzünden zaten çok sakar biriyken sette daha da sakarlaşıyorum.

‘SAMİMİ VE EĞLENCELİ’

Sizce izleyici diziyi neresinden yakalayacak ve sevecek?

Enerjisi oldukça yüksek bir dizi çekiyoruz. Bu, hem bizim oyuncuların arasındaki enerjiyle, hem ekiple olan enerjimizle hem de hikâyenin enerjisiyle alakalı. En başından böyle başladık ve artarak devam ediyor. Bence seyircimiz aile kısmındaki samimiyet ve eğlenceyi çok sevecek ama aşka döndüğümüzde oradaki enerji ve hikâye de onları çok heyecanlandıracak.

"SETTE KAHKAHA EKSİK OLMUYOR"

Dizinin çekimleri nasıl geçiyor?

İlk kez romantik komedi bir dizide rol alıyorum. İşin tabiatıyla da alakalı olarak çok keyifli vakit geçiriyoruz. Hem sahnelerin eğlencesi hem de bizim aramızdaki eğlenceyle kahkahalar eksik olmuyor.

"İÇİMDEN GELEN SESE GÖRE HAREKET EDİYORUM"

Rol seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Olmazsa olmazlarınız var mı?

Hayatımın şu aşamasında kendimi “Bunu yaparım”, “Bunu yapmam” gibi kısıtlamalarla boğmak istemiyorum. Daha çok uzun bir yolum var ve başından böyle net, iddialı kararlar alıp hareket etmek çok da sağlıklı gelmiyor bana. Önüme çıkan her adımı teker teker geçmem gerektiğine inanıyorum. Daha çok içimden gelen ses o an ne diyorsa ona göre hareket ediyorum. Rol seçerken de bu böyle.

"ÖNEMLİ OLAN YOLDA OLMA HALİ"

Oyunculukta hedeflediğiniz noktaya yakın mısınız? Hayalleriniz nelerdir?

Hedeflediğim noktaya gelmek için daha çok fırın ekmek yemem gerekiyor. Fakat benim için önemli olan yolda olma hali zaten. O yüzden acele etmeden, her anın tadını çıkara çıkara yaşanacak bir süreç olarak değerlendiriyorum bunu.

Diziden gelecek popülerlik sizi etkiler mi?

Popülerlik gelip geçici bir anlayış, bir algı oyunu. İşimi bu amaçla değil, “Öykü bana ne katabilir, ben Öykü’den ne öğrenebilirim?” gibi bir yerden yapmaya çalışıyorum.