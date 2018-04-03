HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, medyatik güzel, “Yüz binlerce kişiye ulaşabildiğim Instagram hesabım, telefonum, mesajlarım, mail’lerim, hayatımda bana özel olan ne varsa hepsi hack’lendi, çalındı” diye isyan etti.

Zor günleri atlattığını belirten Sakuçoğlu, “Hayatımda tertemiz bir sayfa açtım” dedi.