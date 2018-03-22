Cadde'nin haberine göre, geçtiğimiz günlerde trafik çevirmesinde alkollü olduğu gerekçesiyle ehliyetine el konulan Eliz Sakuçoğlu, kendisine şoför tuttu. Ancak Sakuçoğlu’nun şoförünün, cipi Bebek’teki park yasağı olan bölgeye park etmesi objektiflere yansıdı.

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