Eliz Sakuçoğlu, Murat Boz'u yakın takipte

Eliz Sakuçoğlu, 3 yıl önce aşk yaşadığı Murat Boz’u Çeşme’de yakın takibe aldı. Ancak Murat Boz pas vermedi. Murat Boz, eliz’i iddiaya göre; Engin Öztürk ile yakınlaştığı için terk etmişti