Eliz Sakuçoğlu ve Hakan Sabancı birlikte geldikleri mekandan kavga ederek ayrıldı!

Posta’nın haberine göre, Hakan Sabancı, geçtiğimiz cumartesi gecesi Beşiktaş- Galatasaray derbisi sonrası soluğu Emirgan'daki bir mekanda aldı.

Fanatik Beşiktaşlı olan Hakan Sabancı, mekana bir dargın bir barışık olduğu Eliz Sakuçoğlu ile birlikte gitti.

Hakan Sabancı'nın abisi Hacı Sabancı ve kız arkadaşı ile birlikte eğlenen ikili, gecenin ortasında bilinmeyen bir nedenden dolayı başka masalarda oturmaya başladı.

Abisi mekandan ayrıldıktan sonra kısa bir süre daha arkadaşlarıyla eğlenen Hakan Sabancı, Eliz Sakuçoğlu'na aldırmadan mekanı başka bir kadınla terk etti.

Eliz Sakuçoğlu ise bir süre daha mekanda kaldıktan sonra sabaha karşı evinin yolunu tuttu.

Hakan Sabancı

Eliz Sakuçoğlu