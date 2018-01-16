Eljif Elmas Türk asıllı Makedon millî futbol oyuncusudur. Eljif Elmas Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giymektedir. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Eljif Elmas, bu akşam oynanacak olan İstanbulspor maçı kadrosuna alınması ile gündeme geldi. İşte Eljif Elmas hakkında tüm detaylar...

ELJİF ELMAS KİMDİR?

Eljif Elmas

Eljif Elmas kimdir

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