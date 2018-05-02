4 | 11

Emeklilere bayram ikramiyesi

Emekli olmuş 12 milyonun üzerinde vatandaşın olduğunu kaydeden Başbakan Yıldırım, "Emekli olmadan aylık bağlanan gazilerimiz, şehit yakınlarımız, köy korucularımız var. Her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi birer ikramiye vereceğiz. Ramazan Bayramı öncesi bin lira, Kurban Bayramı öncesi bin lira. Emeklilerimiz daha fazlasına layık, bunun bilincindeyiz" şeklinde konuştu.

Bir basın mensubunun, "Bütün bu açıklamaları seçimden önce yapıyor olmanıza muhalefet bir eleştiri getirecektir. Buna ilişkin bir değerlendirmede bulunur musunuz" sorusuna ise Yıldırım, "Eleştiri getirmezlerse şaşarım. Onu tahmin etmek çok zor değil. Biz ne yaparsak yapalım muhalefet açısından hiç makbul bir şey değil. Seçim dönemi olmasa da aynı şeyi söylerler. Bunlar bildikleri ezberleri neyse tekrarlayıp dururlar. Meydanlarda bakıyorum, Ana Muhalefet Partisi Başkanı her gittiği yerde 'herkese bedava tapu, size şu kadar vereceğim, bu kadar vereceğim'" cevabını verdi.

Yıldırım, bu paketin maliyetinin ise 24 milyar lira olduğunu söyledi.

"Esnaflarımızı, sanayicilerimizi yakından ilgilendiren yeniden yapılandırma. Maliye ile işi olan vatandaşımız, gümrükler ile sorunu olan vatandaşımız, sigorta ile borcu olanlar yani kamu kuruluşlarının tamamıyla ilgili konular. Vergi ve prim alacakları yeniden yapılandırılacak. Trafik cezaları, otoyol kaçak geçişleri, askerlik, nüfus, RTÜK, köprü cezaları gibi kısaca vatandaşın devletle, devlet kurumlarıyla arasında olan anlaşmazlıklar çözüme kavuşturuluyor.