Emekli maaşına zam tartışılırken Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulunda alınan; emeklilere bayram ikramiyesi müjdesini verdi. Emeklilere bayram ikramiye ne zaman yatacak? İşte emekli maaşları ile ilgili son gelişmeler...
Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulunda alınan; emeklilere bayram ikramiyesi, vergi affı, imar barışı, üniversite öğrencilerine okula dönme imkanı, 65 yaş aylığında artış gibi toplumun hemen hemen tüm kesimini ilgilendiren kararları açıkladı.
Başbakan Yıldırım, Bakanlar Kurulu sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bakanlar Kurulunda bazı önemli kararlar aldıklarının altını çizen Yıldırım, ekonomide planlanan değerlerin üzerinde ilk çeyrek sonuçlarının geldiğini ifade etti. Bugün itibariyle TBMM’ye gönderilen düzenlemelerin vatandaşların geniş bir kısmını ilgilendirdiğine vurgu yapan Yıldırım, alınan kararları şöyle sıraladı:
Emeklilere bayram ikramiyesi
Emekli olmuş 12 milyonun üzerinde vatandaşın olduğunu kaydeden Başbakan Yıldırım, "Emekli olmadan aylık bağlanan gazilerimiz, şehit yakınlarımız, köy korucularımız var. Her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi birer ikramiye vereceğiz. Ramazan Bayramı öncesi bin lira, Kurban Bayramı öncesi bin lira. Emeklilerimiz daha fazlasına layık, bunun bilincindeyiz" şeklinde konuştu.
Bir basın mensubunun, "Bütün bu açıklamaları seçimden önce yapıyor olmanıza muhalefet bir eleştiri getirecektir. Buna ilişkin bir değerlendirmede bulunur musunuz" sorusuna ise Yıldırım, "Eleştiri getirmezlerse şaşarım. Onu tahmin etmek çok zor değil. Biz ne yaparsak yapalım muhalefet açısından hiç makbul bir şey değil. Seçim dönemi olmasa da aynı şeyi söylerler. Bunlar bildikleri ezberleri neyse tekrarlayıp dururlar. Meydanlarda bakıyorum, Ana Muhalefet Partisi Başkanı her gittiği yerde 'herkese bedava tapu, size şu kadar vereceğim, bu kadar vereceğim'" cevabını verdi.
Yıldırım, bu paketin maliyetinin ise 24 milyar lira olduğunu söyledi.
"Esnaflarımızı, sanayicilerimizi yakından ilgilendiren yeniden yapılandırma. Maliye ile işi olan vatandaşımız, gümrükler ile sorunu olan vatandaşımız, sigorta ile borcu olanlar yani kamu kuruluşlarının tamamıyla ilgili konular. Vergi ve prim alacakları yeniden yapılandırılacak. Trafik cezaları, otoyol kaçak geçişleri, askerlik, nüfus, RTÜK, köprü cezaları gibi kısaca vatandaşın devletle, devlet kurumlarıyla arasında olan anlaşmazlıklar çözüme kavuşturuluyor.
Vatandaşla el sıkışılıyor. Bunun tabi belirli kuralları ve şartları var. Yeniden yapılandırma için 31 Mart 2018 tarihinden önce vatandaş eğer borcunu ödememiş ise yani yukarıda saydığım bütün kalemlerde ödemeleri gerçekleşmemiş ise bunlarla ilgili bir imkan getiriyoruz. Vergi, SGK primlerine ilişkin ihtilaflı alacaklar kanun kapsamında yer alacak ve vergi prim barışı sağlanmış olacak. Geçmiş 5 yıla ait vergi ile ilgili bir fırsat getiriyoruz.
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