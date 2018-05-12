Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulunda alınan; emeklilere bayram ikramiyesi, vergi affı, imar barışı, üniversite öğrencilerine okula dönme imkanı, 65 yaş aylığında artış gibi toplumun hemen hemen tüm kesimini ilgilendiren kararları açıkladı. Ardından Maliye Bakanı Naci Ağbal emeklinin bayram ikramiyesi alacağı tarihi açıkladı ve daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu detayları açıkladı.

Maliye Bakanı Ağbal’dan emeklilere ikramiye ve yaşlılık aylığı açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal; "Emeklilerimize Ramazan ve Kurban Bayramı'nda biner lira bayram ikramiyesi verilmesine ilişkin düzenleme var. Yine, 65 yaş aylığı alan vatandaşlarımızın yaşlılık aylığının 266 liradan 500 liraya çıkarılmasına ilişkin bir düzenlememiz var. Emeklimiz, Ramazan Bayramı'ndan önce, muhtemelen haziranın başında bin lira bayram ikramiyesini almış olacak, hayırlı olsun"

Emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilere ödenecek bayram ikramiyesiyle ilgili, "İkramiye ödemesi dosya bazlı olacağından emeklinin kendisine bin lira ödenecek, ölüm aylığı alan hak sahiplerine aylık hisseleri oranında, iş kazası meslek hastalığından dolayı gelir alanlara ise iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak." bilgisini paylaştı.

Sarıeroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık olarak Türkiye adına değer üretenlerin destekçisi olmaya devam ettiklerini bildirdi. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerinin, gazilerin, şehit ve gazi yakınlarının, terör mağdurlarının, sporcuların, girişimci gençlerin, genel sağlık sigortası kapsamına alınan vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Sarıeroğlu, çalışma hayatına emek verenler adına gerçekleştirdikleri yeni düzenlemelerin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Sarıeroğlu, düzenleme kapsamında, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında bin lira ikramiye ödeneceğini anımsatarak, "İkramiye ödemesi dosya bazlı olacağından emeklinin kendisine bin lira ödenecek, ölüm aylığı alan hak sahiplerine aylık hisseleri oranında, iş kazası meslek hastalığından dolayı gelir alanlara ise iş göremezlik derecesi oranında ödeme yapılacak." ifadesini kullandı.

Bayram ikramiyesinden geniş bir toplum kesiminin yararlanacağını vurgulayan Sarıeroğlu, ikramiye alacakları şu şekilde sıraladı:

"Sosyal Güvenlik Kurumundan aylık alan SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malullüğü aylığı alan er-erbaşlar, geçici köy korucuları, şeref aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri, terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ile bunlardan hayatını kaybedenlerin hak sahipleri."

Emekli olduktan sonra ticari faaliyet yapması sebebiyle 2016'dan önce haklarında sosyal güvenlik destek prim borcu tahakkuk etmiş emeklilerin sosyal güvenlik destek primi borçlarının terkin edileceğini bildiren Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"Bağ-Kur sigortalılarının 31 Mayıs 2018 öncesine ait prim borçları ve bu primlere ilişkin hizmet süreleri talep etmeleri halinde dondurulacak ve bu sürelere ilişkin prim borçlarının takibi yapılmayacak. Dondurulan hizmet süreleri istendiği takdirde gerek sigortalılar gerekse hak sahipleri tarafından canlandırılabilecek. Prim borcu olması sebebiyle sağlık yardımlarından yararlanamayan Bağ-Kur'lular, hizmetlerinin dondurulması talebinde bulunarak veya borçlarını yapılandırıp ilk taksiti ödeyerek sağlık yardımlarından yararlanmaya başlayacak. 18 ile 29 yaş aralığındaki gençlerimizin ilk defa Bağ-Kur kapsamına girmeleri halinde Bağ-Kur primleri 1 yıl boyunca devlet tarafından karşılanacak."

- "İl özel idareleri ve spor kulüplerine azami 36 taksit imkanı verildi"

Sarıeroğlu, hiçbir kapsamda sigortası olmadığı için genel sağlık sigortası kapsamına alınan vatandaşların Nisan 2018 ve öncesi döneme ait genel sağlık sigortası prim borçlarının faizlerinin silineceğini, ana paranın ödenmesi için 31 Aralık 2018'e kadar süre verileceğini belirterek, bu kişilere gelir testi yaptırmaları için 30 Kasım 2018'e kadar süre verileceğini, ayrıca geçmiş borçlarına bakılmaksızın vatandaşların 31 Aralık 2018'e kadar sağlık yardımlarından yararlanabileceklerini vurguladı.

SGK'nin 2018 Mart ayı ve öncesi dönemlere ait sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezaları, iş kazası veya meslek hastalığı sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz bağlanan gelir ve aylıklardan doğan alacakların, Bağ-Kur sigortalılarının daha önce dondurulan hizmet sürelerinin ihyası halinde doğacak yapılandırma kapsamına alındığını bildiren Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"İl özel idareleri ve spor kulüplerine azami 36 taksit, belediyeler ve bunlara bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlara ise 144 aya kadar taksit imkanı verilmiştir. Kapsama giren borçların faizleri silinecek, bunun yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile güncelleme yapılacaktır. Güncellenen borçların peşin ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı silinecektir. İkinci taksit ödeme süresi içerisinde borcun tamamının ödenmesi halinde Yİ-ÜFE tutarının yüzde 50'si silinecektir. 31 Mart 2018 tarihinden önceye ait idari para cezalarının ilk taksit süresi içinde ödenmesi halinde, idari para cezasının yüzde 50'si silinecektir. 10 liraya kadar eksik ödemeler, yapılandırma ihlal nedeni sayılmayacaktır. İlk 2 taksitin süresinde ödenmemesi yapılandırma ihlal nedeni sayılacaktır. Borçluların, yapılandırma taksitleri ile cari dönem prim borçlarını çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde yapılandırma hakları sona erecektir. Bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının, son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi halinde yapılandırma bozulamayacak ancak gecikilen ayların taksit tutarına gecikme zammı tatbik edilecektir. İlk taksitin süresinde ödenmeyip takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi halinde geç ödeme zammı uygulanmak suretiyle yapılandırma hakkı devam ettirilecektir. Bakanlar Kurulu yapılandırmaya başvuru ve ilk taksit ödeme süresini 1 ay uzatma yetkisine sahiptir. Önceki yapılandırma kanunlarına göre yapılandırmaları devam edenler, ilk taksit ödeme süresi içerisinde kalan taksitlerinin tamamını peşin olarak öderlerse Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı silinecektir. İşverenlerin, ödeme süresi 31 Aralık 2015 veya önceki bir tarihe ilişkin olan prim ve idari para cezalarının asılları toplamı 100 liraya aşmayan alacak kapsamındaysa bu alacakların tahsilinden vazgeçilecektir."