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Koyu da bir feminist olduğunu belirten Ratajkowski, "Sanırım her kadın, feminist sözcüğünü kullanmasa bile kadın ve erkeğin eşit koşullarda olmasını ister. Zaten feminizm de aslında tam olarak bu demek. Bir kadının soyunması, onun feminist olmadığı anlamına gelmez" şeklinde konuşuyor.