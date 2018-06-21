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Mustafa Sandal, boşanma protokolü gereği Emina Jahovic’e teknenin kullanımını 3 ayda bir kez tahsis etmenin dışında Beykoz’da birlikte yaşadıkları evin üçte iki hissesini vermeyi, Sırbistan’da 250 bin Euro’luk bir ev satın almayı, aylık 15 bin lira nafaka ve çocukları için yıllık 60 bin lira tatil parası ödemeyi kabul etmişti.