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"Boşanmamıza az kaldı. Barışma söz konusu değil. Beni hep haksız gösterdiler. Haklı olduğum halde bana iftiralar atıldı. Evlilik benim yüzümden bitti gibi gösterdiler ama nedeni ben değilim. Ben Boşnak bir kadınım ve Müslüman biriyim. Konuşulan ve yazılanların hiç biri doğru değil. Bitme nedenine gelirsek bunu söylemek istemiyorum; çünkü bu çok özel bir konu."