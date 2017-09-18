Emlak Konut Galatasaray'ın Florya arazisine komşu araziyi satın aldı

Emlak Konut GYO, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda bir açıklama paylaştı. Açıklamada şu detaylara yer verildi:
"Şirketimiz ile TOKİ arasında, Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin sahip olduğu ve 29 Haziran 2016 tarihinde yapılan protokolle üzerinde proje geliştirilmesi planlanan 22 bin 627 metrekarelik arsaya komşu olan 292 ada 220 parselde bulunan İstanbul, Bakırköy, Şenlik mahallesindeki 40 bin 722 metrekare arsanın 262 milyon 500 bin TL bedelle peşin olarak satın alınmasına yönelik 15 Eylül tarihinde protokol imzalanmıştır."
Emlak Konut Galatasaray'ın Florya'daki 22 bin 627 metrekarelik tesisi için geçen sene 119 milyon 923 bin TL'lik arsa değeri üzerinden anlaşma imzalamıştı. Buna göre arazinin metrekaresi 5 bin 300 TL'ye gelirken, bugün duyurulan anlaşmanın metrekaresi 6 bin 446 TL'ye geliyor.
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Misafir 7 dakika önceemlak konut gyo'nin hisse senetlerin yuzde % devletin ?00
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Misafir 2 saat önceResmen devlet kazikladi Galatasarayi yonetenler devlete yatiyor30
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Misafir 20 dakika öncedevelete olan vergi sgk borcları bundan daha fazladır00