"Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması 5" kapsamında ülke genelinde emniyet ekiplerince yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 92 kişi yakalanırken, 169 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

AA'nın haberine göre; Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklmaya göre, Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde, Asayiş, Çocuk, Narkotik, TEM, KOM, Özel Harekat ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 12 bin 55 personel ve 3 bin 816 ekibin katılımı ile "Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması 5" gerçekleştrildi.

Kontrol edilen 43 bin 938 kişiden, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 92 kişi yakalanırken, 169 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Uygulamada 5 bin 720 okul servis aracından 255'ine cezai işlem yapıldı. Okul çevrelerinde kontrol edilen 9 bin 551 iş yerinden, uygun şartları taşımayan 130'u hakkında ise idari işlem yapıldı.

Denetimlerde, 3 tabanca, 5 av tüfeği, 59 fişek, 3 kesici ve delici alet, 4 kuru sıkı tabanca, 1 gram eroin, 14 gram esrar, 79 gram sentetik uyuşturucu, 20 uyuşturucu hap ve 2 bin 621 paket kaçak sigara ele geçirildi.

emniyet müdürlüğü

çocuk