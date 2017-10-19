Emrah Karaduman: Serdar Ortaç 19 bin TL mi ödemedi

Emrah Karaduman’ın Serdar Ortaç’a açtığı alacak davasında ünlü şarkıcının menajeri tanık olarak dinlendi. Menajer, “Aranjesini beğenmediğimiz için şarkıyı albümde kullanmadık” savunmasını yaptı.

Hürriyet'in haberine göre, aranjör Emrah Karaduman’ın “Sen Nereye Kadar” adlı şarkı için Serdar Ortaç’a açtığı 19 bin liralık alacak davasında Ortaç’ın menajeri Zekeriya Dönmez tanıklık yaptı. Menajer Dönmez, “Aranjesini beğenmediğimiz için şarkıyı albümde kullanmadık. 6 bin lirayı da avans olarak davacıya verdik” dedi. Duruşmaya katılan Ortaç’ın basın danışmanı Betül Şahin de “20 bin lira civarı bir fiyat konuşuldu. Aranje demo olarak geldi. Beğenilmedi” diye konuştu. Mahkeme, Karaduman’ın şarkıyı tamamlayıp tamamlamadığı ve bir şarkının aranjesinin ortalama ne kadar olduğunun tespiti için dosyayı bilirkişiye gönderdi.

19 BİN LİRAMI ÖDEMEDİ

Emrah Karaduman, dava dilekçesinde “Sen Nereye Kadar”ın aranjesini iki haftalık süreçte tamamlayarak Serdar Ortaç’a teslim ettiğini öne sürmüştü. Ünlü aranjör 25 bin liraya anlaştıklarını, ancak Ortaç’ın 6 bin lira gönderdiğini, kalan 19 bin lirayı ödemediğini iddia etmişti. Karaduman, Ortaç aleyhine icra takibi başlattı. Ortaç icra takibini durdurunca, Karaduman itirazın iptali istemiyle dava açtı.

Serdar Ortaç

Emrah Karaduman