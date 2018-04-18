Karşılaşmanın ilk yarısında Barcelona 36. dakikada Ousmane Dembele'nin ligdeki ilk golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Celta Vigo, 45'te Johny Castro'nun golüyle eşitliği yakaladı ve devre arasına 1-1'lik skorla girildi.

Karşılaşmanın ikinci devresinde Barça, 64. dakikada Alcacer'in golüyle tekrar öne geçti. 71. dakikada Sergi Roberto'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Barcelona skoru korumakta zorlandı. Milli oyuncumuz Emre Mor'un 79. da oyuna girdiği karşılaşmada, Iago Aspas'ın golünü hazırlayan isim oldu.

Ortayı Barcelona kalecisi Der Stegen'e doğru açan Mor, ondan seken topu tamamlayan Iago Aspas'ın golünde hazırlayıcı oldu ve takımlar sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Barcelona puanını 83, Celta Vigo ise 44'e yükseltti.