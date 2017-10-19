En büyük gelir Beşiktaş'a

Futbol Ekonomisi Raporu EkoLig’in 2016 - 2017 dönemini içeren ikinci sayısının tanıtımında konuşan Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, 2016/2017 sezonunda Süper Lig pastasının büyüklüğü 2.3 milyar TL'ye ulaştığını söyledi.

Futbol ekonomisinin son bir yılda yüzde 15 büyüdüğünü belirten Kazancı, 4 büyüklerin toplam gelirlerinin ise 1.4 milyar TL'ye ulaştığını belirtti.

Süper Lig'in en fazla gelir elde eden takımı ise 521 milyon TL ile Beşiktaş oldu.

Rakamlarla EkoLig

* Son iki sezonda toplam 5.2 milyon kişi Süper Lig maçlarını izledi

* 2015-2016 sezonunda 8 bin 395 olan seyirci ortalaması yüzde 6 artışla 8 bin 940 kişiye yükseldi

* 2 milyon olan PassoLig kart adedi 2.8 milyona çıktı

* Beşiktaş, 30 bin 446 seyirci ortalaması ile ligde en fazla seyirci çeken takım oldu.

* Süper Lig'in en fazla gelir elde eden takımı 521 milyon 158 bin ile Beşiktaş oldu

* Süper Lig'in ticari gelirleri en yüksek takımı 208 milyon TL ile Fenerbahçe oldu.

* En fazla naklen yayın geliri elde eden takım 114.3 milyon TL ile Fenerbahçe oldu.

* Süper Lig'de yayın gelirlerini en fazla artıran takım yüzde 42'lik artışla Başakşehir FK oldu.

* 4 büyüklerin bilet başına elde ettiği ortalama gelir 99.5TL

* 4 büyükler dışındaki takımların bilet başına ortalama geliri 35.2 TL

* Son 3 sezonda 4 büyük takım 3.8 milyar TL gelir elde etti.