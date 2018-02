En iyi 10 kış sporu filmi

1.Ben, Tonya 2017 (I, Tonya) Yönetmen: Craig Gillespie.

Üçlü Axel hareketini yapan ilk Amerikalı kadın sporcu Tonya Harding’in gerçek hikâyesi. Çocukluğunda annesinden göremediği sevgiyi, buz pistinde arayan Tonya, kendini hakemlere ve federasyona beğendiremedikçe daha da hırslanır. Ama bu hırs ona daha çok zarar verir. Margot Robbie’nin harika oyunculuğunun yanı sıra kurgusu ve senaryosuyla da öne çıkan sıra dışı, gerçekçi bir spor filmi.

2.Kartal Eddie 2016 (Eddie the Eagle) Yönetmen: Dexter Fletcher.

Kayakla atlama sporcusu İngiliz Michael “Eddie” Edwards’ın gerçek hayatından esinlenen ve başarıyı farklı şekilde tanımlayarak olimpiyat ruhunu kutsayan bir spor filmi. Çocukluğundan beri olimpiyat hayaliyle yaşayan Eddie, kayakçı olarak oyunlara katılamayacağını anlayınca kayakla atlama branşını seçer. Aslında çocukken başlaması gereken bir branştır.. Üstelik fiziği de uygun değildir ama o kararlıdır. Herkese ilham verecek, göz yaşartıcı bir film.

3.Downhill Racer 1969 Yönetmen: Michael Ritchie.

ABD ulusal takımındaki hırslı bir kayakçının hikâyesi... Robert Redford’un canlandırdığı David Chappellet, branşının en iyisi olmaya kararlı, sadece kazanmaya odaklanmış bir sporcudur. Kayak dışında hiçbir şey ilgisini çekmez, kendinden başka kimseyi sevemez. Takım duygusu oluşturmaya çalışan antrenörüne aldırış etmez... Film, kayakçının bakış açısından yapılan uzun iniş çekimleriyle de dikkat çekmişti.

4.Slap Shot 1977 Yönetmen: George Roy Hill.

Kasabanın mahalli lige katılan buz hokeyi takımı, ilgi çekmek için şiddeti öne çıkaran, saldırgan bir oyun tarzı benimser... Maçlar artık çok sert geçmektedir ama bu oyun stilinin sürdürülebilirliği şüphesiz tartışmalıdır... Dönemin star isimlerinden Paul Newman’ın da oynadığı bu eğlenceli ve komik film, gösterime girdiğinde eleştirmenleri ikiye bölmüştü. Yıllar içinde hayran sayısını artırmayı başardı.

5.Üşütük Popolar 1993 (Cool Runnings) Yönetmen: Jon Turteltaub.

Calgary’de düzenlenen 1988 Kış Olimpiyatları’na katılan Jamaica kızak takımından esinlenen film, çılgın hayallerinin peşinden giden bir grup sporcuyu anlatıyor. Jamaicalı atlet Denice, 100 metre seçmelerinde başarısız olup 1988 Yaz Olimpiyatları’na gidemeyeceğini anlayınca bir kızak takımı kurup Calgary’ye gitmek için harekete geçer. Antrenörleri ise yıllar önce hile yaptığı için madalyası elinden alınan Amerikalı bir kızakçıdır. Olimpik ruhu öven, eğlenceli bir spor komedisi...

6.Miracle 2004 Yönetmen: Gavin O’Connor.

Sovyetlerin efsane buz hokey takımını 1980 Kış Olimpiyatları’nda yenmeyi başaran ABD ulusal takımının mucizevi zaferinin hikâyesi. Film, sporculardan ziyade takımın koçu Herb Brooks’a odaklanıyor; bir koçun buz hokeyindeki önemini anlatıyor. Maçları abartılı ve şık görüntüler yerine gerçekçi bir tarzda yansıtan çekimleriyle dikkat çeken filmde Kurt Russell tam bir işkolik olan Brooks’u başarıyla canlandırıyor.

7.Goon 2011 Yönetmen: Michael Dowse.

Doug (Seann William Scott), buz hokeyiyle seyirci olmak dışında ilgisi olmayan bir bar fedaisiyken mahalli ligde oynayan bir takımın koçundan teklif alır. Buzda kaymayı öğrenecek, takıma girecek, oyunun kurallarını öğrendikten sonra da sahada karşı takımı durdurma işini üstlenecektir... Eğitimli, iyi bir aileden gelen ama hayatta dikiş tutturamayan Doug, teklifi kabul eder. Özellikle buz hokeyi sevenlere hitap eden ve spor filmi klişelerinin dışına çıkan bir öykü.

8.Blades of Glory 2007 Yönetmenler: Josh Gordon, Will Speck.

Madalya töreninde kavga ettikleri için ömür boyu müsabakalardan men cezası alan iki buz patencisi, geri alınan altın madalyalarını yeniden kazanmak umuduyla çılgın bir işe girerler. Yönetmelikteki açıkları yakalayarak tarihin ilk erkek çifti olarak pistlere dönerler. Karşılarında kazanmak için her yolu deneyecek Van Waldenberg kardeşler vardır. Michaels rolünde Will Ferrell’i buz pateni yaparken görmek kuşkusuz çok eğlenceli.

9.The Crash Reel 2013 Yönetmen: Lucy Walker.

Efsane snowboard sporcuları Shaun White ile Kevin Pearce’ın dünyanın bir numarası olmak için giriştikleri rekabetin hikâyesi... Çocukluktan beri arkadaş olan ikilinin daha iyi olma arzusu, ikisinin de sınırlarını zorlamalarına neden olur. Her iki sporcunun muhteşem performanslarını gösteren çekimlerin yer aldığı filmde yönetmen Lucy Walker, Kevin Pearce’ın geçirdiği kaza sonrasında olup bitenleri de anlatıyor. Snowboard üzerine çekilmiş en iyi belgesel...

10.The Cutting Edge 1992 Yönetmen: Paul M. Glaser.

Huysuz ve şımarık buz patencisi Kate Moseley, Olimpiyatlar’a katılmak için kendine partner bulamayınca, antrenörü, Kate’i yakından tanımayan eski buz hokeyi oyuncusu Doug’u ikna eder. Her ikisi de yıllardır hayalini kurdukları altın madalyayı kazanmak ister ama uyumun her şey anlamına geldiği “çiftler buz pateni” için çok da uyumlu bir ikili olmadıkları kesindir. Aslında çok iyi bir film olduğu söylenemez ama sporla romantik komediyi bir araya getirme konusunda başarılı...