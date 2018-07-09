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En iyi 80 gerilim filmi

09.07.2018 - 10:58 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Gerilim türündeki filmlerin en iyi 80'ini okuyucularımız için derledik. İşte mutlaka izlenilmesi gereken gerilim filmlerinin listesi!

  • 1 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    1 | 80

    80) Kardeş Gibiydiler (Sleepers) 1996 / IMDb: 7.6 - Yönetmen: Barry Levinson

    Oyuncular: Brad Pitt,  Robert De Niro,  Dustin Hoffman,  Kevin Bacon,  Jonathan Tucker

  • 2 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    2 | 80

    79) Testere (Saw) 2004 / IMDb: 7.6 - Yönetmen: James Wan

    Oyuncular: Tobin Bell,  Danny Glover,  Michael Emerson,  Shawnee Smith,  Leigh Whannell

  • 3 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    3 | 80

    78) Kayıp Otoban (Lost Highway) 1997 / IMDb: 7.6 - Yönetmen: David Lynch

    Oyuncular: Bill Pullman,  Patricia Arquette,  Balthazar Getty,  Robert Loggia,  Robert Blake

  • 4 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    4 | 80

    77) İlk Korku (Primal Fear) 1996 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: Gregory Hoblit

    Oyuncular: Richard Gere,  Edward Norton,  Laura Linney,  Frances McDormand,  John Mahoney

  • 5 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    5 | 80

    76) İlk gün (Training Day) 2001 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: Antoine Fuqua

    Oyuncular: Denzel Washington,  Eva Mendes,  Ethan Hawke,  Cliff Curtis,  Snoop Dogg

  • 6 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    6 | 80

    75) Operasyon: Argo (Argo) 2012 IMDb: 7.7 - Yönetmen: Ben Affleck

    Oyuncular: Ben Affleck,  Bryan Cranston,  John Goodman,  Clea DuVall,  Alan Arkin

  • 7 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    7 | 80

    74) Azap Yolu (Road to Perdition) 2002 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: Sam Mendes

    Oyuncular: Tom Hanks,  Jude Law,  Daniel Craig,  Tyler Hoechlin,  Stanley Tucci

  • 8 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    8 | 80

    73) Gazap Ateşi (Man on Fire) 2004 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: Tony Scott

    Oyuncular: Denzel Washington,  Dakota Fanning,  Christopher Walken,  Mickey Rourke,  Radha Mitchell

  • 9 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    9 | 80

    72) Zodiac 2007 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: David Fincher

    Oyuncular: Robert Downey Jr.,  Jake Gyllenhaal,  Mark Ruffalo,  Dermot Mulroney,  Clea DuVall

  • 10 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    10 | 80

    71) Sahtekar (Changeling) 2008 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: Clint Eastwood

    Oyuncular: Angelina Jolie,  John Malkovich,  Amy Ryan,  Jeffrey Donovan,  Jason Butler Harner

  • 11 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    11 | 80

    70) Kaçak (The Fugitive) 1993 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: Andrew Davis

    Oyuncular: Harrison Ford,  Julianne Moore,  Tommy Lee Jones,  Joe Pantoliano,  Sela Ward

  • 12 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    12 | 80

    69) Monte Cristo (The Count of Monte Cristo) 2002 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: Kevin Reynolds

    Oyuncular: Guy Pearce,  Henry Cavill,  Jim Caviezel,  Richard Harris,  Luis Guzman

  • 13 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    13 | 80

    68) Oyun (The Game) 1997 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: David Fincher

    Oyuncular: Michael Douglas,  Deborah Kara Unger,  Sean Penn,  Armin Mueller-Stahl,  Spike Jonze

  • 14 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    14 | 80

    67) Amerikan Gangsteri (American Gangster) 2007 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: Ridley Scott

    Oyuncular: Denzel Washington,  Russell Crowe,  Chiwetel Ejiofor,  Josh Brolin,  Lymari Nadal

  • 15 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    15 | 80

    66) Ölüm Kitabı (Misery (1990) IMDb: 7.8 - Yönetmen: Rob Reiner

    Oyuncular: Kathy Bates,  James Caan,  Lauren Bacall,  Richard Farnsworth,  Frances Sternhagen

  • 16 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    16 | 80

    65) Şanslı Slevin (Lucky Number Slevin) 2006 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: Paul McGuigan

    Oyuncular: Morgan Freeman, Bruce Willis, Josh Hartnett, Lucy Liu, Ben Kingsley

  • 17 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    17 | 80

    64) Çarpışma (Crash) 2004 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: Paul Haggis

    Oyuncular: Sandra Bullock,  Brendan Fraser,  William Fichtner,  Don Cheadle,  Thandie Newton

  • 18 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    18 | 80

    63) 96 Saat (Taken) 2008 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: Pierre Morel

    Oyuncular: Liam Neeson,  Maggie Grace,  Famke Janssen,  Katie Cassidy,  Holly Valance

  • 19 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    19 | 80

    62) Yerçekimi (Gravity) 2013 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: Alfonso Cuarón

    Oyuncular: Sandra Bullock,  George Clooney

  • 20 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    20 | 80

    61) Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (Captain America: Civil War) 2016 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: Anthony Russo,  Joe Russo

    Oyuncular: Robert Downey Jr.,  Scarlett Johansson,  Chris Evans,  Jeremy Renner,  Paul Bettany

  • 21 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    21 | 80

    60) Ocean's Eleven 2001 / IMBb: 7.8 - Yönetmen: Steven Soderbergh

    Oyuncular : Brad Pitt,  Matt Damon,  Julia Roberts,  George Clooney,  Andy Garcia

  • 22 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    22 | 80

    59) Carlito'nun Yolu (Carlito's Way) 1993 / IMDb: 7.9 - Yönetmen: Brian De Palma

    Oyuncular: Al Pacino, Viggo Mortensen, Sean Penn, John Leguizamo, Luis Guzmán

  • 23 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    23 | 80

    58) Çılgın Romantik (True Romance) 1993 / IMDb: 7.9 - Yönetmen: Tony Scott

    Oyuncular: Brad Pitt,  Gary Oldman,  Samuel L. Jackson,  Christopher Walken,  Val Kilmer

  • 24 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    24 | 80

    57) Köstebek (The Insider) 1999 / IMDb: 7.9 - Yönetmen: Michael Mann

    Oyuncular: Al Pacino, Russell Crowe, Michael Gambon, Gina Gershon, Cliff Curtis

  • 25 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    25 | 80

    56) Köpeklerin Günü (Dog Day Afternoon) 1975 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Sidney Lumet

    Oyuncular : Al Pacino, John Cazale, Chris Sarandon, Charles Durning, Carol Kane

  • 26 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    26 | 80

    55) Günah Şehri (Sin City) 2005 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Quentin Tarantino,  Robert Rodriguez,  Frank Miller

    Oyuncular : Bruce Willis,  Jessica Alba,  Elijah Wood,  Clive Owen,  Josh Hartnett

  • 27 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    27 | 80

    54) Caniler Avcısı (The Night of the Hunter) 1955 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Charles Laughton

    Oyuncular: Robert Mitchum,  Shelley Winters,  Lillian Gish,  George Wallace,  Gloria Pall

     

  • 28 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    28 | 80

    53) Mançuryalı Aday (The Manchurian Candidate) 1962 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: John Frankenheimer

    Oyuncular: Frank Sinatra,  Janet Leigh,  Angela Lansbury,  Henry Silva,  Laurence Harvey

     

  • 29 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    29 | 80

    52) Mulholland Çıkmazı (Mulholland Drive) 2001 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: David Lynch

    Oyuncular: Naomi Watts,  Melissa George,  Mark Pellegrino,  Billy Ray Cyrus,  Laura Harring

  • 30 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    30 | 80

    51) Marslı (The Martian) 2015 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Ridley Scott

    Oyuncular: Matt Damon,  Sean Bean,  Kate Mara,  Sebastian Stan,  Jessica Chastain

  • 31 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    31 | 80

    50) Siyah Kuğu (Black Swan) 2010 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Darren Aronofsky

    Oyuncular: Natalie Portman,  Mila Kunis,  Vincent Cassel,  Winona Ryder,  Barbara Hershey

  • 32 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    32 | 80

    49) The Imitation Game 2014 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Morten Tyldum

    Oyuncular: Benedict Cumberbatch,  Keira Knightley,  Mark Strong,  Matthew Goode,  Charles Dance

  • 33 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    33 | 80

    48) JFK 1991 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Oliver Stone

    Oyuncular: Gary Oldman,  Kevin Costner,  Tommy Lee Jones,  Kevin Bacon,  Joe Pesci

  • 34 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    34 | 80

    47) 12 Maymun (Twelve Monkeys) 1995 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Terry Gilliam

    Oyuncular: Brad Pitt,  Bruce Willis,  David Morse,  Madeleine Stowe,  Christopher Plummer

  • 35 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    35 | 80

    46) Son Ültimatom (The Bourne Ultimatum) 2007 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Paul Greengrass

    Oyuncular: Matt Damon,  Julia Stiles,  Daniel Brühl,  Joan Allen,  David Strathairn

  • 36 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    36 | 80

    45) Persona 1966 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: Ingmar Bergman

    Oyuncular: Liv Ullmann,  Bibi Andersson,  Gunnar Björnstrand,  Margeretha Krook,  Jörgen Lindström

     

  • 37 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    37 | 80

    44) Paramparça Aşklar Köpekler (Amores Perros) 2000 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: Alejandro González Iñárritu

    Oyuncular: Gael García Bernal,  Goya Toledo,  Marco Pérez,  Adriana Barraza,  Vanessa Bauche

     

  • 38 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    38 | 80

    43) Cinayet Günlüğü (Memories of Murder) 2003 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: Bong Joon-ho

     

    Oyuncular: Kang-ho Song,  Kim Sang-kyung,  Byun Hee-bong,  Park Hae-il,  Jung In-sun

  • 39 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    39 | 80

    42) Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı 2017 IMDb: 8.1 - Yönetmen: Denis Villeneuve

    Oyuncular: Harrison Ford,  Ryan Gosling,  Ana de Armas,  Jared Leto,  Robin Wright

  • 40 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    40 | 80

    41) Kill Bill: Vol. 1 2003 IMDb: 8.1 - Yönetmen: Quentin Tarantino

    Oyuncular: Uma Thurman,  Lucy Liu,  Michael Madsen,  David Carradine,  Daryl Hannah

  • 41 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    41 | 80

    40) Mad Max: Fury Road 2015 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: George Miller

    Oyuncular: Tom Hardy,  Charlize Theron,  Nicholas Hoult,  Rosie Huntington-Whiteley,  Nathan Jones

  • 42 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    42 | 80

    39) Spotlight 2015 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: Thomas McCarthy

    Oyuncular: Rachel McAdams,  Mark Ruffalo,  Michael Keaton,  Liev Schreiber,  Stanley Tucci

  • 43 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    43 | 80

    38) İhtiyarlara Yer Yok (No Country for Old Men) 2007 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: Joel Coen,  Ethan Coen

    Oyuncular: Javier Bardem,  Josh Brolin,  Tommy Lee Jones,  Woody Harrelson,  Garret Dillahunt

     

  • 44 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    44 | 80

    37) Kayıp Kız (Gone Girl) 2014 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: David Fincher

    Oyuncular: Ben Affleck,  Rosamund Pike,  Carrie Coon,  Kim Dickens,  Neil Patrick Harris

  • 45 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    45 | 80

    36) Sıkıysa Yakala (Catch Me If You Can) 2002 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: Steven Spielberg

    Oyuncular : Leonardo DiCaprio,  Tom Hanks,  Amy Adams,  Jennifer Garner,  Christopher Walken

  • 46 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    46 | 80

    35) Tutsak (Prisoners) 2013 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: Denis Villeneuve

    Oyuncular: Hugh Jackman,  Jake Gyllenhaal,  Maria Bello,  Terrence Howard,  Viola Davis

  • 47 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    47 | 80

    34) Altıncı His (The Sixth Sence) 1999 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: M. Night Shyamalan

    Oyuncular: Bruce Willis,  Mischa Barton,  Haley Joel Osment,  Donnie Wahlberg,  Toni Collett

  • 48 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    48 | 80

    33) Zindan Adası (Shutter Island) 2010 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: Martin Scorsese

    Oyuncular: Leonardo DiCaprio,  Mark Ruffalo,  Ben Kingsley,  Michelle Williams,  Emily Mortimer

  • 49 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    49 | 80

    32) Büyük Hesaplaşma (Heat) 1995 / IMDb: 8.2 - Yönetmen: Michael Mann

    Oyuncular : Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer, Jon Voight, Amy Brenneman

  • 50 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    50 | 80

    31) Üçüncü Adam (The Third Man) 1949 / IMDb: 8.2 - Yönetmen: Carol Reed

    Oyuncular: Orson Welles,  Joseph Cotten,  Alida Valli,  Bernard Lee,  Trevor Howard

  • 51 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    51 | 80

    30) Cinayet Var (Dial M for Murder) 1954 / IMDb: 8.2 - Yönetmen: Alfred Hitchcock

    Oyuncular: Grace Kelly,  Ray Milland,  Robert Cummings,  Anthony Dawson,  Leo Britt

  • 52 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    52 | 80

    29) Gözlerindeki Sır (The Secret in Their Eyes) 2009 / IMDb: 8.2 - Yönetmen: Juan José Campanella

    Oyuncular: Ricardo Darin,  Soledad Villamil,  Guillermo Francella,  Pablo Rago,  Javier Godino

  • 53 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    53 | 80

    28) Zor Ölüm (Die Hard) 1988 / IMDb: 8.2 - Yönetmen: John McTiernan

    Oyuncular: Bruce Willis,  Alan Rickman,  Robert Davi,  William Atherton,  Bonnie Bedelia

  • 54 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    54 | 80

     

    27) Ateşten Kalbe, Akıldan Dumana (Lock, Stock and Two Smoking Barrels) 1998 / IMDb: 8.2 - Yönetmen: Guy Ritchie

    Oyuncular: Jason Statham,  Vinnie Jones,  Jason Flemyng,  Sting,  Dexter Fletcher

  • 55 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    55 | 80

    26) V for Vendetta 2005 / IMDb: 8.2 - Yönetmen : James McTeigue

    Oyuncular : Hugo Weaving,  Natalie Portman,  Stephen Rea,  John Hurt,  Stephen Fry

     

  • 56 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    56 | 80

    25) Rezervuar Köpekleri (Reservoir Dogs) 1992 / IMDb: 8.3 - Yönetmen: Quentin Tarantino

     

    Oyuncular: Quentin Tarantino,  Steve Buscemi,  Tim Roth,  Michael Madsen,  Harvey Keitel

  • 57 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    57 | 80

    24) Los Angeles Sırları (L.A. Confidential) 1997 / IMDb: 8.3 - Yönetmen : Curtis Hanson

    Oyuncular : Kim Basinger,  Russell Crowe,  Guy Pearce,  James Cromwell,  Kevin Spacey

  • 58 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    58 | 80

    23) Çifte Tazminat (Double Indemnity) 1944 / IMDb: 8.3 - Yönetmen: Billy Wilder

    Oyuncular: Barbara Stanwyck,  Edward G. Robinson,  Fred MacMurray,  Porter Hall,  Jean Heather

  • 59 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    59 | 80

    22) Kapışma (Snatch) 2000 / IMDb: 8.3 - Yönetmen: Guy Ritchie

    Oyuncular: Jason Statham,  Stephen Graham,  Brad Pitt,  Benicio Del Toro,  Vinnie Jones

  • 60 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    60 | 80

    21) Ölüm Korkusu (Vertigo) 1958 / IMDb: 8.3 - Yönetmen: Alfred Hitchcock

    Oyuncular: James Stewart,  Kim Novak,  Barbara Bel Geddes,  Henry Jones,  Ellen Corby

  • 61 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    61 | 80

    20) Yaralı Yüz (Scarface) 1983 / IMDb: 8.3 - Yönetmen: Brian De Palma

    Oyuncular: Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Steven Bauer, F. Murray Abraham, Brett Ratner

  • 62 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    62 | 80

    19) Batman Başlıyor (Batman Begins) 2005 / IMDb: 8.3 - Yönetmen: Christopher Nolan

    Oyuncular : Christian Bale,  Morgan Freeman, Gary Oldman,  Liam Neeson,  Michael Caine

  • 63 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    63 | 80

    18) Başkalarının Hayatı (The Lives of Others) 2006 / IMDb: 8.4 - Yönetmen: Florian Henckel von Donnersmarck

    Oyuncular: Ulrich Mühe,  Sebastian Koch,  Martina Gedeck,  Ulrich Tukur,  Thomas Thieme

  • 64 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    64 | 80

    17) İhtiyar Delikanlı (Oldboy) 2003 / IMDb: 8.4 - Yönetmen: Park Chan-wook

    Oyuncular: Choi Min-sik,  Yoo Ji-tae,  Kang Hye-jung,  Yoon Jin-seo,  Oh Dal-su

  • 65 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    65 | 80

    16) Kara Şövalye Yükseliyor (The Dark Knight Rises) 2012 / IMDb: 8.4 - Yönetmen: Christopher Nolan

    Oyuncular: Christian Bale,  Morgan Freeman,  Anne Hathaway,  Gary Oldman,  Marion Cotillard

  • 66 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    66 | 80

    15) Arka Pencere (Rear Window) 1954 / IMDb: 8.5 - Yönetmen: Alfred Hitchcock

    Oyuncular: James Stewart,  Grace Kelly,  Anthony Warde,  Raymond Burr,  Thelma Ritter

  • 67 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    67 | 80

    14) Sapık (Psycho) 1960 / IMDb: 8.5 - Yönetmen: Alfred Hitchcock

    Oyuncular: Anthony Perkins,  Janet Leigh,  Martin Balsam,  Vera Miles,  Lurene Tuttle

  • 68 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    68 | 80

    13) Akıl Defteri (Memento) 2000 / IMDb: 8.5 - Yönetmen: Christopher Nolan

    Oyuncular: Guy Pearce,  Joe Pantoliano,  Carrie-Anne Moss,  Mark Boone Junior,  Jorja Fox

  • 69 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    69 | 80

    12) Prestij (The Prestige) 2006 / IMDb: 8.5 - Yönetmen: Christopher Nolan

    Oyuncular: Christian Bale,  Hugh Jackman,  Scarlett Johansson,  Michael Caine,  Rebecca Hall

  • 70 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    70 | 80

    11) Köstebek (The Departed) 2006 / IMDb: 8.5 - Yönetmen: Martin Scorsese

    Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Vera Farmiga, Mark Wahlberg

  • 71 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    71 | 80

    10) Olağan Şüpheliler (The Usual Suspects) 1995 / IMDb: 8.6 - Yönetmen: Bryan Singer

    Oyuncular: Kevin Spacey,  Gabriel Byrne,  Kevin Pollak,  Benicio Del Toro,  Chazz Palminteri

  • 72 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    72 | 80

    9) Leon 1994 / IMDb: 8.6 - Yönetmen: Luc Besson

    Oyuncular: Natalie Portman,  Jean Reno,  Gary Oldman,  Samy Naceri,  Elizabeth Regen

  • 73 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    73 | 80

    8) Kuzuların Sessizliği (The Silence of the Lambs) 1991 / IMDb: 8.6 - Yönetmen: Jonathan Demme

    Oyuncular: Anthony Hopkins,  Jodie Foster,  Scott Glenn,  Ted Levine,  Kasi Lemmons

  • 74 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    74 | 80

    7) Kanlı Elmas (Blood Diamond) 2006 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Edward Zwick

    Oyuncular : Leonardo DiCaprio,  Jennifer Connelly,  Djimon Hounsou,  Arnold Vosloo,  Jimi Mistry

  • 75 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    75 | 80

    6) Yedi (Se7en) 1995 / IMDb: 8.6 - Yönetmen: David Fincher

    Oyuncular: Brad Pitt,  Morgan Freeman,  Kevin Spacey,  Gwyneth Paltrow,  R. Lee Ermey

  • 76 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    76 | 80

    5) The Matrix 1999 / IMDb: 8.7 - Yönetmen: Andy Wachowski,  Lana Wachowski

    Oyuncular: Keanu Reeves,  Hugo Weaving,  Laurence Fishburne,  Carrie-Anne Moss,  Joe Pantoliano

  • 77 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    77 | 80

    4) Dövüş Kulübü (Fight Club) 1999 / IMDb: 8.8 - Yönetmen: David Fincher,  Chon Kye-Young

    Oyuncular: Brad Pitt,  Edward Norton,  Helena Bonham Carter,  Meat Loaf,  Jared Leto

  • 78 En iyi 80 gerilim filmi Büyütmek İçin tıklayın.
    78 | 80

    3) Başlangıç (Inception) 2010 / IMDb: 8.8 - Yönetmen : Christopher Nolan

    Oyuncular : Leonardo DiCaprio,  Marion Cotillard,  Joseph Gordon-Levitt,  Ellen Page,  Michael Caine

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    2) Ucuz Roman (Pulp Fiction) 1994 / IMDb: 8.9 - Yönetmen: Quentin Tarantino

    Oyuncular: Bruce Willis,  Samuel L. Jackson,  John Travolta,  Uma Thurman,  Harvey Keitel

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    1) Kara Şövalye (The Dark Knight) 2008 / IMDb: 9.0 - Yönetmen: Christopher Nolan

    Oyuncular: Christian Bale,  Morgan Freeman,  Heath Ledger,  Gary Oldman,  Michael Caine

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