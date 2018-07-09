80) Kardeş Gibiydiler (Sleepers) 1996 / IMDb: 7.6 - Yönetmen: Barry Levinson
Oyuncular: Brad Pitt, Robert De Niro, Dustin Hoffman, Kevin Bacon, Jonathan Tucker
79) Testere (Saw) 2004 / IMDb: 7.6 - Yönetmen: James Wan
Oyuncular: Tobin Bell, Danny Glover, Michael Emerson, Shawnee Smith, Leigh Whannell
78) Kayıp Otoban (Lost Highway) 1997 / IMDb: 7.6 - Yönetmen: David Lynch
Oyuncular: Bill Pullman, Patricia Arquette, Balthazar Getty, Robert Loggia, Robert Blake
77) İlk Korku (Primal Fear) 1996 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: Gregory Hoblit
Oyuncular: Richard Gere, Edward Norton, Laura Linney, Frances McDormand, John Mahoney
76) İlk gün (Training Day) 2001 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: Antoine Fuqua
Oyuncular: Denzel Washington, Eva Mendes, Ethan Hawke, Cliff Curtis, Snoop Dogg
75) Operasyon: Argo (Argo) 2012 IMDb: 7.7 - Yönetmen: Ben Affleck
Oyuncular: Ben Affleck, Bryan Cranston, John Goodman, Clea DuVall, Alan Arkin
74) Azap Yolu (Road to Perdition) 2002 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: Sam Mendes
Oyuncular: Tom Hanks, Jude Law, Daniel Craig, Tyler Hoechlin, Stanley Tucci
73) Gazap Ateşi (Man on Fire) 2004 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: Tony Scott
Oyuncular: Denzel Washington, Dakota Fanning, Christopher Walken, Mickey Rourke, Radha Mitchell
72) Zodiac 2007 / IMDb: 7.7 - Yönetmen: David Fincher
Oyuncular: Robert Downey Jr., Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, Dermot Mulroney, Clea DuVall
71) Sahtekar (Changeling) 2008 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: Clint Eastwood
Oyuncular: Angelina Jolie, John Malkovich, Amy Ryan, Jeffrey Donovan, Jason Butler Harner
70) Kaçak (The Fugitive) 1993 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: Andrew Davis
Oyuncular: Harrison Ford, Julianne Moore, Tommy Lee Jones, Joe Pantoliano, Sela Ward
69) Monte Cristo (The Count of Monte Cristo) 2002 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: Kevin Reynolds
Oyuncular: Guy Pearce, Henry Cavill, Jim Caviezel, Richard Harris, Luis Guzman
68) Oyun (The Game) 1997 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: David Fincher
Oyuncular: Michael Douglas, Deborah Kara Unger, Sean Penn, Armin Mueller-Stahl, Spike Jonze
67) Amerikan Gangsteri (American Gangster) 2007 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: Ridley Scott
Oyuncular: Denzel Washington, Russell Crowe, Chiwetel Ejiofor, Josh Brolin, Lymari Nadal
66) Ölüm Kitabı (Misery (1990) IMDb: 7.8 - Yönetmen: Rob Reiner
Oyuncular: Kathy Bates, James Caan, Lauren Bacall, Richard Farnsworth, Frances Sternhagen
65) Şanslı Slevin (Lucky Number Slevin) 2006 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: Paul McGuigan
Oyuncular: Morgan Freeman, Bruce Willis, Josh Hartnett, Lucy Liu, Ben Kingsley
64) Çarpışma (Crash) 2004 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: Paul Haggis
Oyuncular: Sandra Bullock, Brendan Fraser, William Fichtner, Don Cheadle, Thandie Newton
63) 96 Saat (Taken) 2008 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: Pierre Morel
Oyuncular: Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen, Katie Cassidy, Holly Valance
62) Yerçekimi (Gravity) 2013 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: Alfonso Cuarón
Oyuncular: Sandra Bullock, George Clooney
61) Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (Captain America: Civil War) 2016 / IMDb: 7.8 - Yönetmen: Anthony Russo, Joe Russo
Oyuncular: Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Evans, Jeremy Renner, Paul Bettany
60) Ocean's Eleven 2001 / IMBb: 7.8 - Yönetmen: Steven Soderbergh
Oyuncular : Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts, George Clooney, Andy Garcia
59) Carlito'nun Yolu (Carlito's Way) 1993 / IMDb: 7.9 - Yönetmen: Brian De Palma
Oyuncular: Al Pacino, Viggo Mortensen, Sean Penn, John Leguizamo, Luis Guzmán
58) Çılgın Romantik (True Romance) 1993 / IMDb: 7.9 - Yönetmen: Tony Scott
Oyuncular: Brad Pitt, Gary Oldman, Samuel L. Jackson, Christopher Walken, Val Kilmer
57) Köstebek (The Insider) 1999 / IMDb: 7.9 - Yönetmen: Michael Mann
Oyuncular: Al Pacino, Russell Crowe, Michael Gambon, Gina Gershon, Cliff Curtis
56) Köpeklerin Günü (Dog Day Afternoon) 1975 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Sidney Lumet
Oyuncular : Al Pacino, John Cazale, Chris Sarandon, Charles Durning, Carol Kane
55) Günah Şehri (Sin City) 2005 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Quentin Tarantino, Robert Rodriguez, Frank Miller
Oyuncular : Bruce Willis, Jessica Alba, Elijah Wood, Clive Owen, Josh Hartnett
54) Caniler Avcısı (The Night of the Hunter) 1955 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Charles Laughton
Oyuncular: Robert Mitchum, Shelley Winters, Lillian Gish, George Wallace, Gloria Pall
53) Mançuryalı Aday (The Manchurian Candidate) 1962 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: John Frankenheimer
Oyuncular: Frank Sinatra, Janet Leigh, Angela Lansbury, Henry Silva, Laurence Harvey
52) Mulholland Çıkmazı (Mulholland Drive) 2001 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: David Lynch
Oyuncular: Naomi Watts, Melissa George, Mark Pellegrino, Billy Ray Cyrus, Laura Harring
51) Marslı (The Martian) 2015 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Ridley Scott
Oyuncular: Matt Damon, Sean Bean, Kate Mara, Sebastian Stan, Jessica Chastain
50) Siyah Kuğu (Black Swan) 2010 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Darren Aronofsky
Oyuncular: Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel, Winona Ryder, Barbara Hershey
49) The Imitation Game 2014 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Morten Tyldum
Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Mark Strong, Matthew Goode, Charles Dance
48) JFK 1991 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Oliver Stone
Oyuncular: Gary Oldman, Kevin Costner, Tommy Lee Jones, Kevin Bacon, Joe Pesci
47) 12 Maymun (Twelve Monkeys) 1995 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Terry Gilliam
Oyuncular: Brad Pitt, Bruce Willis, David Morse, Madeleine Stowe, Christopher Plummer
46) Son Ültimatom (The Bourne Ultimatum) 2007 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Paul Greengrass
Oyuncular: Matt Damon, Julia Stiles, Daniel Brühl, Joan Allen, David Strathairn
45) Persona 1966 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: Ingmar Bergman
Oyuncular: Liv Ullmann, Bibi Andersson, Gunnar Björnstrand, Margeretha Krook, Jörgen Lindström
44) Paramparça Aşklar Köpekler (Amores Perros) 2000 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: Alejandro González Iñárritu
Oyuncular: Gael García Bernal, Goya Toledo, Marco Pérez, Adriana Barraza, Vanessa Bauche
43) Cinayet Günlüğü (Memories of Murder) 2003 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: Bong Joon-ho
Oyuncular: Kang-ho Song, Kim Sang-kyung, Byun Hee-bong, Park Hae-il, Jung In-sun
42) Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı 2017 IMDb: 8.1 - Yönetmen: Denis Villeneuve
Oyuncular: Harrison Ford, Ryan Gosling, Ana de Armas, Jared Leto, Robin Wright
41) Kill Bill: Vol. 1 2003 IMDb: 8.1 - Yönetmen: Quentin Tarantino
Oyuncular: Uma Thurman, Lucy Liu, Michael Madsen, David Carradine, Daryl Hannah
40) Mad Max: Fury Road 2015 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: George Miller
Oyuncular: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult, Rosie Huntington-Whiteley, Nathan Jones
39) Spotlight 2015 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: Thomas McCarthy
Oyuncular: Rachel McAdams, Mark Ruffalo, Michael Keaton, Liev Schreiber, Stanley Tucci
38) İhtiyarlara Yer Yok (No Country for Old Men) 2007 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: Joel Coen, Ethan Coen
Oyuncular: Javier Bardem, Josh Brolin, Tommy Lee Jones, Woody Harrelson, Garret Dillahunt
37) Kayıp Kız (Gone Girl) 2014 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: David Fincher
Oyuncular: Ben Affleck, Rosamund Pike, Carrie Coon, Kim Dickens, Neil Patrick Harris
36) Sıkıysa Yakala (Catch Me If You Can) 2002 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: Steven Spielberg
Oyuncular : Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Amy Adams, Jennifer Garner, Christopher Walken
35) Tutsak (Prisoners) 2013 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: Denis Villeneuve
Oyuncular: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Maria Bello, Terrence Howard, Viola Davis
34) Altıncı His (The Sixth Sence) 1999 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: M. Night Shyamalan
Oyuncular: Bruce Willis, Mischa Barton, Haley Joel Osment, Donnie Wahlberg, Toni Collett
33) Zindan Adası (Shutter Island) 2010 / IMDb: 8.1 - Yönetmen: Martin Scorsese
Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Michelle Williams, Emily Mortimer
32) Büyük Hesaplaşma (Heat) 1995 / IMDb: 8.2 - Yönetmen: Michael Mann
Oyuncular : Al Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer, Jon Voight, Amy Brenneman
31) Üçüncü Adam (The Third Man) 1949 / IMDb: 8.2 - Yönetmen: Carol Reed
Oyuncular: Orson Welles, Joseph Cotten, Alida Valli, Bernard Lee, Trevor Howard
30) Cinayet Var (Dial M for Murder) 1954 / IMDb: 8.2 - Yönetmen: Alfred Hitchcock
Oyuncular: Grace Kelly, Ray Milland, Robert Cummings, Anthony Dawson, Leo Britt
29) Gözlerindeki Sır (The Secret in Their Eyes) 2009 / IMDb: 8.2 - Yönetmen: Juan José Campanella
Oyuncular: Ricardo Darin, Soledad Villamil, Guillermo Francella, Pablo Rago, Javier Godino
28) Zor Ölüm (Die Hard) 1988 / IMDb: 8.2 - Yönetmen: John McTiernan
Oyuncular: Bruce Willis, Alan Rickman, Robert Davi, William Atherton, Bonnie Bedelia
27) Ateşten Kalbe, Akıldan Dumana (Lock, Stock and Two Smoking Barrels) 1998 / IMDb: 8.2 - Yönetmen: Guy Ritchie
Oyuncular: Jason Statham, Vinnie Jones, Jason Flemyng, Sting, Dexter Fletcher
26) V for Vendetta 2005 / IMDb: 8.2 - Yönetmen : James McTeigue
Oyuncular : Hugo Weaving, Natalie Portman, Stephen Rea, John Hurt, Stephen Fry
25) Rezervuar Köpekleri (Reservoir Dogs) 1992 / IMDb: 8.3 - Yönetmen: Quentin Tarantino
Oyuncular: Quentin Tarantino, Steve Buscemi, Tim Roth, Michael Madsen, Harvey Keitel
24) Los Angeles Sırları (L.A. Confidential) 1997 / IMDb: 8.3 - Yönetmen : Curtis Hanson
Oyuncular : Kim Basinger, Russell Crowe, Guy Pearce, James Cromwell, Kevin Spacey
23) Çifte Tazminat (Double Indemnity) 1944 / IMDb: 8.3 - Yönetmen: Billy Wilder
Oyuncular: Barbara Stanwyck, Edward G. Robinson, Fred MacMurray, Porter Hall, Jean Heather
22) Kapışma (Snatch) 2000 / IMDb: 8.3 - Yönetmen: Guy Ritchie
Oyuncular: Jason Statham, Stephen Graham, Brad Pitt, Benicio Del Toro, Vinnie Jones
21) Ölüm Korkusu (Vertigo) 1958 / IMDb: 8.3 - Yönetmen: Alfred Hitchcock
Oyuncular: James Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes, Henry Jones, Ellen Corby
20) Yaralı Yüz (Scarface) 1983 / IMDb: 8.3 - Yönetmen: Brian De Palma
Oyuncular: Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Steven Bauer, F. Murray Abraham, Brett Ratner
19) Batman Başlıyor (Batman Begins) 2005 / IMDb: 8.3 - Yönetmen: Christopher Nolan
Oyuncular : Christian Bale, Morgan Freeman, Gary Oldman, Liam Neeson, Michael Caine
18) Başkalarının Hayatı (The Lives of Others) 2006 / IMDb: 8.4 - Yönetmen: Florian Henckel von Donnersmarck
Oyuncular: Ulrich Mühe, Sebastian Koch, Martina Gedeck, Ulrich Tukur, Thomas Thieme
17) İhtiyar Delikanlı (Oldboy) 2003 / IMDb: 8.4 - Yönetmen: Park Chan-wook
Oyuncular: Choi Min-sik, Yoo Ji-tae, Kang Hye-jung, Yoon Jin-seo, Oh Dal-su
16) Kara Şövalye Yükseliyor (The Dark Knight Rises) 2012 / IMDb: 8.4 - Yönetmen: Christopher Nolan
Oyuncular: Christian Bale, Morgan Freeman, Anne Hathaway, Gary Oldman, Marion Cotillard
15) Arka Pencere (Rear Window) 1954 / IMDb: 8.5 - Yönetmen: Alfred Hitchcock
Oyuncular: James Stewart, Grace Kelly, Anthony Warde, Raymond Burr, Thelma Ritter
14) Sapık (Psycho) 1960 / IMDb: 8.5 - Yönetmen: Alfred Hitchcock
Oyuncular: Anthony Perkins, Janet Leigh, Martin Balsam, Vera Miles, Lurene Tuttle
13) Akıl Defteri (Memento) 2000 / IMDb: 8.5 - Yönetmen: Christopher Nolan
Oyuncular: Guy Pearce, Joe Pantoliano, Carrie-Anne Moss, Mark Boone Junior, Jorja Fox
12) Prestij (The Prestige) 2006 / IMDb: 8.5 - Yönetmen: Christopher Nolan
Oyuncular: Christian Bale, Hugh Jackman, Scarlett Johansson, Michael Caine, Rebecca Hall
11) Köstebek (The Departed) 2006 / IMDb: 8.5 - Yönetmen: Martin Scorsese
Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, Vera Farmiga, Mark Wahlberg
10) Olağan Şüpheliler (The Usual Suspects) 1995 / IMDb: 8.6 - Yönetmen: Bryan Singer
Oyuncular: Kevin Spacey, Gabriel Byrne, Kevin Pollak, Benicio Del Toro, Chazz Palminteri
9) Leon 1994 / IMDb: 8.6 - Yönetmen: Luc Besson
Oyuncular: Natalie Portman, Jean Reno, Gary Oldman, Samy Naceri, Elizabeth Regen
8) Kuzuların Sessizliği (The Silence of the Lambs) 1991 / IMDb: 8.6 - Yönetmen: Jonathan Demme
Oyuncular: Anthony Hopkins, Jodie Foster, Scott Glenn, Ted Levine, Kasi Lemmons
7) Kanlı Elmas (Blood Diamond) 2006 / IMDb: 8.0 - Yönetmen: Edward Zwick
Oyuncular : Leonardo DiCaprio, Jennifer Connelly, Djimon Hounsou, Arnold Vosloo, Jimi Mistry
6) Yedi (Se7en) 1995 / IMDb: 8.6 - Yönetmen: David Fincher
Oyuncular: Brad Pitt, Morgan Freeman, Kevin Spacey, Gwyneth Paltrow, R. Lee Ermey
5) The Matrix 1999 / IMDb: 8.7 - Yönetmen: Andy Wachowski, Lana Wachowski
Oyuncular: Keanu Reeves, Hugo Weaving, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano
4) Dövüş Kulübü (Fight Club) 1999 / IMDb: 8.8 - Yönetmen: David Fincher, Chon Kye-Young
Oyuncular: Brad Pitt, Edward Norton, Helena Bonham Carter, Meat Loaf, Jared Leto
3) Başlangıç (Inception) 2010 / IMDb: 8.8 - Yönetmen : Christopher Nolan
Oyuncular : Leonardo DiCaprio, Marion Cotillard, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Michael Caine
2) Ucuz Roman (Pulp Fiction) 1994 / IMDb: 8.9 - Yönetmen: Quentin Tarantino
Oyuncular: Bruce Willis, Samuel L. Jackson, John Travolta, Uma Thurman, Harvey Keitel
1) Kara Şövalye (The Dark Knight) 2008 / IMDb: 9.0 - Yönetmen: Christopher Nolan
Oyuncular: Christian Bale, Morgan Freeman, Heath Ledger, Gary Oldman, Michael Caine
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