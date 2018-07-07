Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte güneşin olumsuz etkileri de arttı. Güneş, zengin bir D vitamini kaynağı olsa da korunmadan güneşlenmek erken yaşlanmaya sebep olabiliyor.
Bu nedenle eğer cildiniz hassassa her mevsim, güneşe alerjiniz yoksa da sıcak havalar kendini gösterince güneş kremi kullanmanızda fayda var. Cildinizi korurken, bronzlaşmak istiyorsanız 15 güneş kremini sizler için bir araya getirdik.
Avene SPF 50+ emülsiyon güneş koruyucu
Daylong Extreme SPF 50+ güneş losyonu
Solante pigmenta tinted güneş koruyucu losyon
Sebamed SPF 50 faktör güneş kremi
Garnier Ambre Solaire koruyucu süt
Nuxe SPF 30 güneş koruyucu yüz ve vücut sütü
Vichy Capital Soleil SPF 50
La Roche-Posay SPF 50+ Anthelios XL Ultra-Light güneş kremi
Darphin Soleil Plaisir Anti-Aging SPF 50 güneş kremi
Babe güneş losyonu SPF 50
Murad güneş korumalı yağsız nemlendirici
Nivea Sun Koruma & Ferahlık transparan güneş spreyi
Cosmed Sun Essential SPF 50
Yves Rocher güneşe karşı koruyucu süt
Kehls Ultra Light Daily UV Defense güneş kremi
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