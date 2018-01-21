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Mübarek’in düşüşü, Müslüman Kardeşler’in iktidara gelişi ve sonrasında olup bitenleri 6 eylemcinin gözünden anlatan bir belgesel... Artık meydanlardan başka güvenecek hiçbir şeyi kalmayan, fikirleri kadar duygularıyla hareket eden ve ülke yönetiminde lider değil vicdan arayan insanların öyküsü de denilebilir. Filmin en önemli kozu, olay anında çekilen görüntülerle tarihe tanıklık etmesi...