En pahalı uçak bileti Avustralya'ya

Online bilet satış platformu Biletall.com; 2017 sonu seyahat verilerini paylaştı. Buna göre en ucuz uçak bileti ise 29,99 TL’ye İstanbul- İzmir seferine, en pahalı uçak bileti ise 12 bin TL’ye Avustralya’dan Türkiye’ye satıldı.

2017’de satılan en pahalı gidiş-dönüş uçak bileti Brisbane’den (Avustralya), Kayseri’ye 12 bin TL’ye yapıldı. Türkiye içindeki en pahalı uçak bileti ise İzmir-Şırnak arasında gerçekleşti. En pahalı yurtiçi biletin tutarı bin 225 TL’ydi.

2017’de en ucuz otobüs bileti Erbaa-Taşova arasında 3 TL’ye satıldı. Yine geçen yıl en ucuz deniz otobüs bileti Yenikapı-Bandırma arasındaki deniz otobüsünün fiyatı yani 3 TL’ydi. En ucuz uçak bileti ise İstanbul-İzmir seferinde 29,99 TL’ye satıldı. Yurt dışı uçak biletlerinde en ucuz sefer ise İstanbul-Bakü arasında 130 TL’ye alıcı buldu.