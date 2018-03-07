İngiltere merkezli bir turizm şirketi, en çok rahatsız eden tatil fotoğraflarını açıkladı. İngiliz gazetesi The Sun'ın haberine konu olan araştırmaya göre, en sinir bozucu tatil pozunun 'selfie' olduğu belirlendi. Yaz tatillerinde çekilen selfie'ler en sevilmeyen fotoğraflar arasında yüzde 34 oranla ilk sırada yer aldı.

İkinci sırada ise yüzde 22 oranla deniz veya havuz önünde çekilen bacak fotoğrafları bulunuyor. Sosyal medyada da pek çok eleştiriye konu olan 'bacak fotoğrafları' Instagram kullanıcılarını oldukça rahatsız ediyor.

Listenin üçüncü sırasında yüzde 17'lik yüzdeyle öpüşen çift fotoğrafları var. Öpüşen çiftleri ise uzaklara bakarken çekilen fotoğraflar izliyor. Doğru açıyla güneşi ya da binaları tutuyormuş gibi duran kareler de en nefret edilen pozlar arasına girdi. Kuma yazı yazmak, zıplarken fotoğraf çekilmek de tatil fotoğraflarını çekilmez kılıyor.

Diğer yandan insanları en az kızdıran fotoğraflar arasında ülkelerin simgesi haline gelen anıt, tarihi eserler bulunuyor. Instagram kullanıcıları İzlana'nın Mavi Lagün'ünü, Dubai'nin Burj Khalifa binasını ya da Milano'daki Duomo Katedrali'ni akışında görmeyi çok seviyor.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER