Enerjisa, Milli Eğitim ile İşbirliği Protokolü imzaladı

Enerjisa Dağıtım Şirketleri; Başkent EDAŞ, AYEDAŞ ve Toroslar EDAŞ, dağıtım hizmeti verdiği 14 ilde mesleki eğitim faaliyetleri kapsamında elektrik-elektronik alanında öğrenim gören öğrencilere ve alan öğretmenlerine yönelik Mesleki İşbirliği Protokolü'nü Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile hayata geçiriyor.

Katılımcılar 3 yıl geçerli olacak protokol ile Ankara, Bartın, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Zonguldak, İstanbul Anadolu Yakası, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Mersin, Kilis ve Hatay’da bulunan MEB’e bağlı okullar, eğitim merkezleri ve Enerjisa Mobil Eğitim Tırı'nda teorik ve uygulamalı eğitimler alacak. Protokol ile öğrencilerin niteliklerinin geliştirilmesi, öğretmenlerin mesleki bilgi ve becerilerinin güncellenmesi ile öğrencilerin daha nitelikli şekilde yetiştirilmesine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Projenin teknik konular kadar iş sağlığı güvenliği eğitimlerini de de kapsadığını belirten Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar, “Sektörümüzün geleceği için şüphesiz ki iyi yetişmiş insan gücüne ihtiyacımız var. Bunun için biz önemli bir adım attık, Türkiye’de sektörde ilk olan uygulamamız ile mobil bir eğitim merkezi kurduk. Dershane dışında alternatif bir mekan oluşturarak eğitimi çalışanlarımızın lokasyonlarına taşıdık. Mobil Eğitim Tırımızı sahada kullanılan tüm ekipmanlarla donattık. Bu kaynağımızı paydaşlarımızla değerlendirdiğimiz sürece sektörümüzü ileri taşıyacağımıza inanıyoruz. Bu kapsamda MEB ile imzaladığımız protokol nitelikli işgücü yaratmaya yönelik kamu kuruluşu ve özel sektör arasında atılan büyük bir adımdır. Bu adım ile bölgelerimizde öğrencilere ve öğretmenlere ulaşmanın onlara fayda sağlayacak bir eğitimin parçası olmaktan büyük heyecan ve gurur duyuyoruz” dedi.

Protokol dahilinde katılımcıların mesleki eğitim ve gelişimlerinin yanı sıra İSG eğitimleri alabilmeleri için tüm detaylar gözetilerek, tam kapasiteli bir eğitim merkezi haline getirilen mobil eğitim merkezi güneş enerjisi panelleri ve rüzgar türbini ile ihtiyaç duyacağı elektriği kendisi üreterek çevre duyarlılığı konusunda da örnek teşkil ediyor.

Ayrıca protokol kapsamında mesleki gelişime yönelik programların yanı sıra, öğretmen ve öğrencilerin sosyal yaşam becerilerini ve kişisel gelişimlerini desteklemeye yönelik iletişim, takım çalışması ve mülakat teknikleri gibi eğitimlerin de gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapılacak.

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