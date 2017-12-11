YouTube'da çektiği oyun videolarıyla tanınan Enes Batur, Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde bu yıl ilk defa verilen "En İyi Instagrammer/Youtuber" ödülünü kazandı. Peki Enes Batur kimdir?

ENES BATUR KİMDİR?

Enes Batur Sungurtekin, 9 Nisan 1998 tarihinde Antalya'da doğdu. YouTube kanalı üzerinden yayınladığı oyun videolarıyla tanınmaya başlayan Enes Batur, kısa sürede internet fenomeni olmayı başardı.

Çektiği oyun videolarıyla üne sahip olan Enes Batur, günümüzde 5 milyondan fazla aboneye sahiptir. Twitter'da 323 bin takipçisi bulunan Batur'un aynı zamanda Instagram platformunda da 1,8 milyon takipçisi bulunmaktadır. Enes Batur, 1.80 boyunda ve ela gözlüdür.

— Enes Batur (@enesbatur00) December 10, 2017

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