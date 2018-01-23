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O an ayrı dünyalara gidiyorum. Türkiye’ye gelebildiğim için çok mutluyum. Çünkü buradaki fotoğraf sanatçılarını tanıma ve onlardan çeşitli bilgiler edinme fırsatım oldu. Türk insanlarının da fotoğrafa son derece meraklı olduğunu gördüm. Özellikle Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın’ın fotoğrafa olan ilgisi beni çok şaşırttı.