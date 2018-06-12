ÖSYM tarafından gerçekleştirilen EKPSS'ye katılan adaylardan puan üstünlüğüne göre, engelli öğretmen alımı yapılacak. Yapılan duyuruda 2016 EKPSS ile 2018 EKPSS'ye katılan adaylar arasından 500 kontenjana engelli öğretmen alımı yapılacağı duyurulmuştu. Adayların merakla beklediği başvurular 13 Haziran'da başlayacak. İşte engelli öğretmen alımına dair detaylar...
ENGELLİ ÖĞRETMEN ALIMI KONTENJANLARI
MEB, engelli öğretmen alımına ilişkin atama yapılacak alanlar ve kontenjan listesini yayınladı.
ENGELLİ ÖĞRETMEN ALIMI KONTENJAN LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
ENGELLİ ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Adaylar , başvurularını http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle ekte yer alan atama takvimi çerçevesinde yapacak; başvuru formunun çıktısını, istenen belgelerle birlikte il millî eğitim müdürlüklerine onaylattıracak.
Başvuruda adaylardan, lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, pedagojik formasyon ve 2016 yılı veya 2018 yılında yapılan EKPSS sonuç belgesi ile engelli sağlık kurulu raporu istenecek; ayrıca , halen herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda devlet memuru olarak çalışıp çalışmadıklarına ilişkin beyanları alınacak.
Ancak, ataması yapılan engelli öğretmen adaylarının göreve başlama işlemleri esnasında başvuruda istenilen belgeler ile öğretmenlik yapıp yapamayacaklarına ilişkin sağlık kurulu raporunu ibraz etmeleri gerekmekte.
Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan adaylardan başvuru esnasında muvafakat belgesi istenmeyecek; ancak ataması yapılanlar, göreve başlama işlemleri esnasında bu belgeyi ibraz edecek.
Atamalar, adayların tercih etmiş oldukları illere ilan edilen kontenjan sınırlılığında EKPSS puanı üstünlüğüne göre yapılacak; ataması yapılan öğretmenlerin görev yerleri Valiliklerce belirlenecek.
Atamalar ise 22 Haziran 2018 tarihinde yapılacak.
ENGELLİ ÖĞRETMEN ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1 - Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacak.),
2 - Lisans mezuniyeti, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına uygun olmak,
3 - Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış olmak ,
4 - Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca , yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak ,
5 - 2016 yılı veya 2018 yılı Nisan ayında yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS) katılmış olmak, (Her iki sınava giren adaylar açısından daha yüksek olan EKPSS sonucuna göre işlem yapılacak.)
6 - Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleği nden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak
7 - Öğretmenliğe daha önce atandığı hâlde görevine başlamamış olanlar bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla atama tarihinden itibaren 1 yıllık bekleme süresini doldurmuş olmak,
8 - Sağlık nedeniyle görevine son verilenler hariç olmak üzere, adaylık dönemi içinde görevine son verilenler bakımından, görevden ayrıldı kları tarih ile başvuru nun son günü itibarıyla 3 ( üç ) yıl lık bekleme süresini doldurmuş olmak, özel şartları aranacaktır.
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