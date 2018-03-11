Maçın ilk çeyreğinde 16-10 üstünlük sağlayan siyah-beyazlı ekip, soyunma odasına da 36-20 önde gitti. Üçüncü periyodu 50-31 önde geçen Beşiktaş RMK Marine, karşılaşmayı 71-43 kazandı.

Çeyrek final grubunda bir galibiyet alabilen ve iki karşılaşmada mağlup olan siyah-beyazlı ekip, grubu üçüncü sırada tamamlayarak Almanya'nın Hamburg şehrinde düzenlenecek Dörtlü Final şansını yitirdi.

Beşiktaş RMK Marine, İspanya'nın Bilbao kentinde gerçekleştirilecek Andre Vergauwen Kupası'na katılarak Avrupa mücadelesini sürdürecek.