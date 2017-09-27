Engin Altan Düzyatan yeni ev sorularına gülümsedi

Engin Altan Düzyatan ve eşi Neslişah Alkoçlar, Arnavutköy’de bir arkadaşlarının doğum günü yemeğine katıldı.

HT Magazin'in haberine göre, ünlü oyuncu, basın mensuplarının kendisine, eşine 10 milyon TL değerinde bir villa aldığı yönündeki haberleri hatırlatması üzerine, gülümseyerek “İyi akşamlar. Görüşmek üzere” dedi.

neslişah alkoçlar

Engin Altan Düzyatan