Entella - Ascoli karşılaşma önü

Entella ve Ascoli, 24 Mayıs 2018 Perşembe günü İtalya Serie B Küme Düşme Play Off Final maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:30. Entella son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Ascoli, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 550. İddaa'da Entella kazanır 2.00, berabere biter 2.80, Ascoli kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Entella önceki hafta Novara mücadelesinde 0-1 kazandı.

Ascoli ise Brescia maçında 0-0 berabere kaldı.