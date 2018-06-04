HT Egeli'de yer alan habere göre, İzmir’in Narlıdere ilçesinde geçtiğimiz hafta yoldan çıkan hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Eray Köseler için Bike İzmir Bisiklet Topluluğu ve yakınları kazanın olduğu yere karanfil bıraktı.

‘Eray için bir karanfil’ adıyla Üçkuyular İskele’de toplanan bisikletli grup, önce helva dağıttı ardından bisikletlerine binip kazanın olduğu yere ilerledi. Güzelbahçe İstihkam Lojmanları’nın önündeki kaza yerinde, Eray’ın bisikleti aracın çarptığı ağaca zincirle bağlanırken, yakınları ve bisikletliler tek tek karanfillerini bıraktı.

ÇOK FAZLA İHMAL VAR

Bike İzmir Bisiklet Topluluğu adına basın açıklamasını okuyan Mustafa Kemal Kara, “Buradan belediye yetkililerine sesleniyoruz. Biz artık güvenli sürüş yapmak istiyoruz. Sadece sahilde bisiklet yolunda değil de, bisikletin bir ulaşım aracı olarak görülüp, trafiğe entegre edilmesini istiyoruz” dedi.

Eray’ın babası Ertuğrul Köseler kazanın ardından olay yerine gitti ve oğlunun asfalttaki kan lekelerini temizleyemeyince boyadı. Baba Köseler, “Çok fazla ihmal gördüm. 30 tabelası var, 30 ile gidilmesi gereken yerde böyle bir facia oldu. Beni en çok kahreden konu bu” dedi.

KONTROLDEN ÇIKMIŞTI

Güzelbahçe’den Narlıdere yönüne giden Berkcan Dikme yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkıp önce yol kenarında bisikletleriyle ilerleyen Eray Köseler ile iki arkadaşı R. Batu Karabulut (19) ve M. Can Yağcı’ya (16) çarpmıştı. Taklalar atarak bir ağaca çarparak durabilen araç sürücüsü Berkcan Dikme ile bisikletli Eray Köseler hayatını kaybetmişti.

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