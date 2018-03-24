Dün gece usta oyuncu Ercüment Balkaoğlu’nun ölüm haberini duyuran Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, Balakoğlu’nun cenaze bilgilerini de Twitter adresinden duyurdu.

Akay, “Ercüment Balakoğlu, bugün Eyüp Sultan Camii'nden ikindi namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak. Geçen sene dil kanseri nedeni ile hastanede tedavi gördükten sonra taburcu olmuştu. Geçtiğimiz günlerde yoğun bakıma kaldırılmadan önce çekilen son fotoğrafı da bu oldu.” notunu düştü.