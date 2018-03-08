HT Magazin'de yer alan habere göre, ikilinin kral ve kraliçeyi canlandırdıkları ‘Kral’ adlı oyun önceki akşam Artı Sahne’de prömiyer yaptı. Absürt komedi türündeki oyun, Berna Laçin, Devrim Yakut’un da aralarında bulunduğu izleyicilerden tam not aldı.

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