Erdoğan'dan Peskov'a: Sana ben niye iyi misin demiyorum?

Rus Devlet kanalı Rossiya'da yayınlanan görüntülerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmek için Soçi'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Başkanlık konutu önünde Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov karşılaştı. Putin'le tokalaşırken "Hello, good evening" diyen Erdoğan, daha sonra karşısında Peskov'u görünce, "Peskov, How are you?" dedi.

Peskov ise Erdoğan'ın sözlerine Türkçe "Hoşgeldiniz" diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine Erdoğan Peskov'un iyi derecede Türkçe bildiğini hatırlayarak, "Sana ben niye iyi misin demiyorum ya" diyerek cevap verdi

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