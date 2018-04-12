Erdoğan şöyle konuştu:

"Suriye krizi üzerinden ülkemize ekonomik terör estirmeye çalışıyorsanız yanlış yapıyorsunuz. Bunun bedelini ödersiniz. Bunun işin kitabına uygun hiçbir izahı yoktur. Ekonomi yüzde 7 olarak açıklandı, ihracat tüm zamanların rekorlarını kırdı. Turizmin iyi geçeceğine dair ciddi işaretler var. Akkuyu'da nükleer santralin temelini attık. Bu birilerini rahatsız ediyor. 135 milyarlık yatırım teşviklerinin belgelerini sahiplerine teslim ettik. Savunma sanayisinde her gün iyi haberler alıyoruz."

Erdoğan Boğaz'da yaşanan son gemi kazasına da dikkat çekerek, "Kanal İstanbul'un ihalesinin yapılması şart haline geldi. En kısa sürede yapmamız lazım. Boğaz'daki son kaza bunu çok açık gösterdi. Hiç endişe etmeyin, sağda solda konuşulana bakmayın. Bizi döviz kuru üzerinden terbiye edemezler. Biz yolumuza bakıyoruz." dedi.