Başkent Londra'daki Intercontinental Otel'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Haham Elahanan Beck ve beraberindeki "Neturei Karta" Ortodoks Musevi Cemaati üyeleri, otel çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Haham Beck, İngiltere ve ABD yönetimlerine yaptığı çağrıda, " İsrail'e yardım etmenin, Yahudi halkının lehine olmadığını kavramalı ve anlamalılar." diye konuştu.
Filistinliler adına değil, sadece Yahudiler için konuşulduğunda bugün dünyada Yahudi halkı için en tehlikeli ülkenin, İsrail olduğunu ifade eden Beck, şunları kaydetti:
“Siyonistlere yardımcı olmak Yahudi halkının çıkarına değil. Yahudilere yardımcı olmak istiyorsanız o zaman Türkiye Cumhurbaşkanının yaptığını yapın, elçiliğinizi oradan çekin. Ortaya çıkın ve sesli bir şekilde İsrail devletine karşı olduğunuzu söyleyin. İşgalcilere karşıyız. Bölgeye barış getirmek istiyoruz. Yahudiler olarak bizler İsrail devletinin barışçıl bir şekilde tamamıyla dağıtılması için dua ediyoruz. İki devlet de istemiyoruz. Tek devleti, denizden nehire kadar Filistin halkının geri dönmesini destekliyoruz. Orada Yahudiler ile Müslümanlar birlikte barış içerisinde yaşayabilir.”
Yıllar önce annesinin her iki toplumun birlikte huzur içerisinde yaşadığını söylediğini ve yakın zamanda bunun yine gerçekleşmesini umduklarını söyleyen Haham Beck, “Müslümanlarla yıllar önce olduğu gibi Filistin'de, dünyanın her yerinde uyum içinde, barış içerisinde yaşayabiliriz.” dedi.
Siyonizm karşıtı olduğunu ifade eden Neturei Karta üyesi Shimon Keyes de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Yahudi karşıtı bir duruşu olmadığını" ifade ederek, hem tarihsel bakımdan hem de şimdi Türkiye’nin her zaman Yahudileri iyi karşıladığını dile getirdi.
Siyonistlerin, eylemlerini haklı çıkarmak üzere Museviliği çarpıttığını ve bunu da Yahudiler adına yaptıklarının altını çizen Keyes, “Asıl gerçek onların Museviliği temsil etmediğidir. Onları desteklemek ne Filistinliler ne de Yahudiler için sorunu çözüyor.” diye konuştu.
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