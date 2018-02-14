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Recep Tayyip Erdoğan osmanlı tokadı
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Erdoğan'ın 'Osmanlı tokadı' açıklamasına ABD'den yanıt geldi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bizi vururlarsa sert karşılık veririz" diyen Amerikalı Korgeneral Paul Funk'a yönelik "Hiç Osmanlı tokadı yememiş oldukları çok açık" sözleri, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert'in düzenlediği basın toplantısında gündeme geldi

14.02.2018 - 10:00 | Güncelleme: DHA

Nauert, bir gazetecinin, "Funk ve Erdoğan'ın sözlerinin iki NATO müttefiki arasındaki korkunç durumu anlatan bir soru bu. ABD'nin Osmanlı tokadı tecrübesi var m? Bu sözlere ilişkin düşünceleriniz nedir? Tillerson da birkaç gün sonra orada olacak" sorusuna verdiği yanıtta, "Hepinizin bildiği gibi Dışişleri Bakanı Türkiye'ye gidecek ve orada mevkidaşı ile görüşecek. Türk hükümetinde üst düzey yetkililerle Suriye'de özellikle Afrin bölgesinde şiddetin tırmandırılmasına ilişkin endişelerimiz hakkında bir dizi görüşmelerde bulundu. Biz o bölgede faaliyet göstermiyoruz, ancak yine de bu bizim endişemiz. Bence Dışişleri Bakanımız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Türkiye'nin meşru güvenlik endişelerini yönelik kaygılarımızı açıkça anlattı. NATO müttefiki olan Türkiye'nin, Suriye'nin bazı bölgelerinden meşru güvenlik kaygıları olduğunu anlıyoruz. Bunu anlıyoruz ancak yalnız onlar için değil, aynı zamanda Suriye ve ABD için de işleyecek bir çözüm konusunda onlarla konuşmak istiyoruz. Suriye'nin doğusuyla ilgili çok ciddi güvenlik kaygılarımız var. Koalisyon ortaklarımızla birlikte  DEAŞ'ın yeniden bu bölgelere geri dönmesini önlemek ve insanların yaşadıkları yerlere geri dönmelerini sağlamak üzere çalışıyoruz" dedi.



Dışişleri Bakanı Tillerson'ın Türkiye'ye giderek doğrudan temaslarda bulunacak olmasının, Amerika'nın konuya verdiği önemin bir göstergesi olduğunu belirten Nauert, "Bir süre önce, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster, Türk yetkililerle bir görüşme gerçekleştirdi. Bölgede halen çalışmakta olan ve her gün Türkiye'yle bağlantıda bulunan çok sayıda uzmanımız var. Bu bölge Amerikan yönetiminin çok derin kaygılar taşıdığı bir bölge. Biz burada şiddet olaylarının daha da arttığını görmek istemiyoruz. Bu nedenle gelişmeleri dikkatle izliyoruz. Biz bölgede sivillerin yaşamlarını yitirmelerin istemiyoruz. Savaşın DEAŞ'a karşı olmaktan başka yöne kaydığını görmek istemiyoruz, önceliğimiz DEAŞ. Dışişleri Bakanı Tillerson bugün Suriye'nin istikrarı için ABD'nin 200 milyon dolar daha kaynak sağlayacağını duyurdu. DEAŞ'ı bölgeden çıkarmamız, uzak tutmamız ve insanların evlerine dönebilmesini sağlamamız çok önemli. Bu noktada görmek istediğimiz son şey, dikkatlerin DEAŞ'ın üzerinden başka noktaya kayması" dedi.

ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ BİNASININ OLDUĞU SOKAĞIN ADININ 'ZEYTİN DALI' OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ

Ankara'da ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu sokağın adının  "Zeytin Dalı" olarak değiştirileceğine ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Nauert, "Benzer bir uygulamayı Rusya'nın da yapacağını duyduk. Bu bütünüyle bir iç meseledir. Eğer Türkiye'de ya da Rusya'da belediyeler bir sokağın adını değiştirmek isterlerse, bu kendi yasalarına da uyuyorsa elbette bunu yapabilirler. Biz ifade özgürlüğüne önem veriyoruz" diye konuştu.

Nauert, 'Türkiye'de ABD karşıtı söylemlerin giderek artmasından kaygı duyup duymadıkları' ile ilgili soruya da, "Bu tür söylemlere alışığız. Türk hükümetinden ya da başka hükümetlerden bu tarz yorumlar geldiğinde buna sinirlenmiyoruz. Başka hükümetlerden, başka siyasi liderlerden de benzer söylemler duyuyoruz, sosyal medya paylaşımları görüyoruz. Ancak politikalarımızı oluştururken bunların hiçbirini dikkate almıyoruz" karşılığını verdi.

 

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YORUMLAR 191
  • Misafir 7 dakika önce
    Amerika ve israil ile iliskiler gelistirilmeli ve saglam bir muttefiklik kurulmalidir.geri kalanlari bosverin kendinizi dusunun.
  • Misafir 17 dakika önce
    Biri yazmis f16 önemli degil önemli olan yuregidir yazmis saka gibi gulermisin aglarmisin iste durum bu.adam kendini hala 15_16 yuzyilda yasiyor saniyor heralde.
  • Misafir 30 dakika önce
    Birileri Vietnam ile kıyaslamış.Yani 1960 ile 2017 arasındaki farkı dahi düşünemeyen insanlarımız var pes doğrusu.Ha birde 1960 dediğimiz yılda adamlar aya falan gidiyorlardı onu saymıyorum.Haklıyız bu bir gerçek ama karşımızdada Yunanistan değil Abd var ne diyeyim
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