HT Egeli'de yer alan habere göre, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, 24 Haziran seçimleri için gece gündüz yaptığı çalışmaları ve bu çalışmalarda vatandaşlardan edindiği izlenimleri değerlendirdi. Başkan Kafaoğlu, “Bu seçim yüz yılın en önemli seçimi. 16 Nisan’da bir sistem değişikliği yapıldı. Parlamenter hükümet sisteminden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. Onun ilk seçimi olacak. Hem Cumhurbaşkanlığında hem de parlamentoda oy kullanılacak. Zaman zaman vatandaşların kafasını karıştırmak istiyorlar. Cumhurbaşkanlığında farklı, parlamentoda farklı gibi. Bu asla doğru değil. Güçlü bir hükümet sistemi, güçlü bir parlamento, güçlü bir Türkiye diyoruz. 16 yıldır AK Parti girmiş olduğu seçimlerin tamamından birinci çıkmış. Sadece 7 Haziran’da çoğunluğu elde edememiş bunun dışında her zaman çoğunluğu elde etmiş. Ben Allah’ın izni ile ilk turda, çok rahat bir şekilde, daha önceki alınan oy oranlarının üzerinde bir oy oranı alacağını düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız daha önce yüzde 52’lerle seçilmişti. Yüzde 52’nin üzerinde bir oy ile Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçileceğine, parlamentoda da çoğunluğu yakalayacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Kentsel dönüşümün önü açıldı

AK Parti İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı Necip Nasır, Erzincan Dayanışma Derneği, Bayraklı Bitlisliler Derneği, Buca Serhad Bölgesi Derneği, Torbalı Muş ve Bitlisliler Derneği’nde imar barışı ile ilgili vatandaşlara “Bu fırsatı kaçırmayın” mesajı verdi. Nasır, “Bu yeni yasayla birlikte belediyelerin kentsel dönüşümü bir an önce gerçekleştirme konusunda hiçbir bahaneleri kalmadı” dedi.

"Necip Nasır, dernek başkanları ile bir araya geldi."

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