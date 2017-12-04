Erhan Çelik, Fikret Orman'ın eski eşi Sedef Zaim'le aşk yaşıyor

2 | 19

TAKSİM'DE YAKINLAŞTILAR

HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre, iki yıllık evliliğin ardından geçen yıl Gülben Ergen’den boşanan ünlü haber spikeri Erhan Çelik, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın eski eşi Sedef Zaim ile yeni bir ilişkiye başladı.