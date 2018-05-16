Erkan Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarı finaldeki maçlarda iyi performans gösterip finali hak ettiklerini söyledi.

Boluspor ile yapılan maçlarda ortaya koydukları performans nedeniyle oyuncularıyla gurur duyduğunu dile getiren Sözeri, "Gerçekten de özverili mücadele ettik. Bu davaya inandığımızı, bu şehri üst lige çıkarmayı ne kadar istediğimizi dün bir kez daha gösterdik." diye konuştu.

Gelinen noktanın camiaya ve şehre hayırlı olmasını dileyen Sözeri, şunları kaydetti:

"Önümüzde sadece 90 dakikalık bir periyot kaldı. Bundan sonra tek hedefimiz Bursa'da iyi performans gösterip kupayı şehrimize getirmek. Biz bu yola inanmış bir takımız. Tabii ki Erzurumspor da bu yola ne kadar inandığını ve istediğini yarı final maçlarında ortaya koydu. Güzel ve çekişmeli bir maç olmasını bekliyorum. Hangi taraf için daha hayırlı olacaksa kupayı onun kaldırmasını diliyorum. Biz elimizden geleni yapıp galibiyet için çalışacağız. İnşallah kazanan taraf biz oluruz."