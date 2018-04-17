HT Cumartesi'de erkeklerin en değerli parçası olan gömlek hakkında bilinmesi gerekenler kaleme alındı. Önce Eski Mısır’da kullanılan, ortaçağda soylu beylerin statü sembolü olan gömlekler, günümüzde kadın ve erkek modasının vazgeçilmezi. Eskiden erkeklerin gardırobunda en az üç tane klasik kesim gömlek vardı; beyaz, mavi, siyah. Ama artık bunlara alternatif olarak çizgili, kareli, desenli ve açık renk olanlar da var. Yine de “Gömlek” deyince ilk akla gelen, klasik kesim beyaz olanlardır. Bu yüzden her erkeğin beyaz gömlek konusunda titiz olması gerek. İşte gömleklerle ilgili bilmeniz gereken her şey...

Yaka detayı

- Önemsiz bir ayrıntı gibi görünebilir ama gömleği gösteren, yakasıdır. Yüz tipinize uygun yaka şeklini seçmelisiniz.

- Yaka şekli yüz şeklinizle dengeli olmalı. Geniş yakalar, uzun ve dar yüzler için idealdir. Sivri, uzun yakalar ise yuvarlak yüz şekliyle denge oluşturur.

- Klasik yakalı gömlekleri hem takım elbiseyle hem de günlük giyimde rahat kullanırsınız.

- Yayvan ve uçları hafif sivri olan İngiliz kesim yakalar, resmi ve şık ortamlar için idealdir. Kravatla çok hoş kombinlenir.

- Düğmeli yakalar günlük giyimde rahat kullanılıyor ve kravatla da tamamlanabiliyor.

- Brit yakalar, iş görüşmeleri için idealdir. Ortada bulunan düğme, iki yakayı birbirine bağlar ve karavatı destekler.

- Uzun, yüksek yakalı gömlekleri birkaç düğmesini açıp kravatsız da kullanabilirsiniz.

- Küçülen yakalarla birlikte dar kravatlar ön plana çıkıyor. Zıt kombinasyonlu kumaş yorumları ise yakalarda göze çarpan bir başka detay.

SİZİN TAKIMINIZ HANGİSİ?

Kumaş seçimi

- Gömlekte kumaş seçimi çok önemlidir. Kaliteli ve uzun ömürlü kumaşları tercih edin.

- Keten, gömlek için en ideal kumaştır. Daha pahalı olan ipek ise şık ve klasik bir seçim olur. Oxford, koton, poplin, pamuklu ve pamuklu-ipek karışımı kumaşlar da diğer alternatifleriniz.

GELMİŞ GEÇMİŞ EN KÖTÜ ERKEK MODALARI!

Renk ve desen

Her sezon, yeni trendlerle birlikte renk ve desenler değişiyor. Önemli olan, size hangi rengin ve desenin yakıştığını bilmektir.

- Klasik gömleklerde beyazın modası hiçbir zaman geçmez. Beyaz gömlek hem günlük kullanımda hem de şık davetlerde erkeklerin vazgeçilmezidir.

- İncecik çizgili gömlekler hem zarif durur hem de kiloları kamufle eder. Yaka ve manşetlerdeki düz beyaz detaylar, göğüs kısmındaki minik nakışlı armalar ise kaliteli bir gömleğin ipuçlarıdır.

- Gömlekler artık sokak modasının da öne çıkan parçaları arasında. Tabii daha salaş duran, boyları kısa ve çılgın geometrik grafiklerle süslenmiş modelleriyle... Özellikle solmuş gibi görünenler dikkat çekiyor.

- Baskılar ve kocaman çiçek desenleri, erkek gömleklerinde artık sıkça kullanılıyor. Desenli, renkli çizgili, çiçekli veya baskılı gömlekler, dar kesim şık bir pantolonla veya jean’le tamamlanabilir. Bunları düz sade takımlar ve desensiz kravatlarla da kullanabilirsiniz. Sade gömlekleri seviyorsanız, küçük desenli veya en az iki renk kullanılan ince çizgili modelleri deneyebilirsiniz.

- Mavi, pembe, pudra tonları, kum ve toprak renkleri klasik gömlekleri çok daha karizmatik hale getiriyor. Sezonun renkleri, eskiye göre daha açık tonlar. Ama siyah ve beyazın tahtı yine sarsılacak gibi değil.

- Kendinden desenli ya da ekose gömlekler, şık alternatifler arasında. Lacivert ve beyaz ekoseler, farklı bir hava yaratıyor.

- Farklı renklerin oluşturduğu verev çizgiler, gece şıklığı için takım elbiseyle mükemmel uyum sağlıyor.

- Saks mavisi gömlekler sofistike bir stil yaratıyor. Mavi olanlar ise her şeye uyum sağlayan rahat gömleklerdir.

- Gri gömlekler beyaz ve mavilere göre daha ‘ağır’ ve şık durur. Lacivert veya siyah takımla çok iyi kombinlenir.

- Oxford tarzı çizgili gömlekler bir Amerikan klasiğidir. Bunları jean’le ve haki rengi takımlarınızla kombine edebilirsiniz.

Gömleğin duruşu önemli

- Gömlekte duruş çok önemli; cüsseli erkekler genelde bol ve iri desenli gömleklerle daha da kilolu görünürler.

- Vücut şeklinize, ten renginize uygun desen ve renkleri seçin.

- Gömleğiniz gövdenize ne tam oturmalı ne çok bol durmalı. Göğüs kafesinizi sarmalı ama çok değil. Düğmeleri rahatça iliklenmeli.

- Gömlek uzun olmamalı; belin çok altına inen gömlekler kötü görünür.

- Gömlek yakasında altın kural: En üst düğmeyi iliklediğinizde, boynunuz ile gömleğin yakası arasına iki parmağınız rahatça girmeli.

- Gömleğin kıyafetinize uyumuna çok dikkat etmelisiniz. Eğer takımlarınız ve ceketleriniz çizgiliyse, tek renk gömlekleriniz de olmalı. Düz lacivert veya gri takımlarınızı ise ince çizgili ya da ekose desenli gömleklerle kombinlemelisiniz.