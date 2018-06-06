Star TV’nin 2018 yaz aylarında ekrana süreceği yeni romantik komedi dizisi Erkenci Kuş’un konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu. Ramazan Bayramı’ndan sonra Temmuz başında yayınlanmaya başlayacak olan Erkenci Kuş’ta başrolleri, son olarak No 301’de rol alan Demet Özdemir ile Can Yaman paylaşacak.Erkenci Kuş dizisinin yönetmenliğini ise son olarak Kaçak Gelinler, Kavak Yelleri ve Kalbimin Sultanı gibi başarışı dizilerini de yönetmenliğini üstenen Kerem Çakıroğlu ile anlaşıldı.
ERKENCİ KUŞ KONUSU...
Erkenci Kuş’ta olaylar Sanem’in, babası Nihat’ın yerine aileye ait bakkalı açmasıyla başlayacak. Küçük yaşlardan itibaren her sabah çok erken saatlerde nefes darlığı yaşayan babasının yerine bakkalı açan Sanem, ablası Lale’nin tam tersi doğal, neşeli ve yaşam dolu bir genç kızdır. Sanem, ablasının çalıştığı kadın dergisi Kontes’te eleman arandığını duyunca iş başvusu yapacak ve dizide macera da ondan sonra başlayacak.
OYUNCU KADROSU
Demet Özdemir(Sanem SOYSAL)
1992 Kocaeli doğumlu olan Demet Özdemir 26 yaşındadır. Akşam lisesinde okulunu zar zor bitiren Demet Özdemir’in hayatı zorluklarla geçti. İş hayatına Bengü’nün dansçı kızlarından biri olarak başlayan Demet Özdemir Güzelliği ile bir anda dikkat çekmeyi başardı. 2012 yılında Pegasus reklam filminde Pegasus markasının yüzü olmayı başardı. Kurt Seyit ve Şura isimli dizide yan rol olan Ayla ile dillere destan bir oyunculuk performansı sergiledi. Kaçak Gelinler dizisinde de oynayan Demet Özdemir son olarak Çilek Kokusu dizisi ile voleyi vurdu ve kendisini dünyaya tanıtmayı başardı.
1989 İstanbul doğumlu olan yakışıklı oyuncu 29 yaşındadır. Yeditepe Üniversitesi’nin hukuk fakültesi mezunudur. Aslen Yugoslavya kökenlidir. 1.83 gibi uzun boyu olan Can Yaman 80 kilodur. İlk olarak Gönül İşleri isimli dizide yer alarak üne kavuşan Can Yaman 2015 yılında yer aldığı İnadına Aşk dizisi ile yıldız olmuştur. Son olarak Hangimiz Sevmedik ve Dolunay isimli dizilerde erkek başrol olarak yer almıştır.
Öznur Serçeler(Lale Soysal)
Öznur Serçeler Dolunay dizisinde Fatoş karakteri ile tanınmıştır. Öznur Serçeler 1987 yılında Kayseri doğmuştur. Bilkent Üniversitesi mezunu olan Öznur Serçeler ilk olarak Hayat Devam Ediyor dizisi ile ekranlara çıkmıştır. son olarak Muhteşem Yüzyıl Kösem Komedi Türkiye Programı ve Dolunay dizisinde dizisinde yer almıştır.
Birand Tunca(Emre Divit)
Son olarak ‘Mehmetçik: Kut’ül Amare’ dizisinde rol almıştır. Birand Tunca Erkenci Kuş dizisinde Can Yaman’ın kardeşi olarak karşımıza çıkacak.
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