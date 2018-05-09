Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, önlerindeki iki maçta alabilecekleri tüm puanları elde etmeye çalışacaklarını söyledi.
Bulut, Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, şehir, kulüp, teknik heyet ve futbolcular olarak ligde kalmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Spor Toto Süper Lig'e çıkıp, kısıtlı imkanlarla buralara gelmenin kolay olmadığına değinen Bulut, mücadeleyi hiçbir zaman bırakmadıklarını ve iyi oynamaya çalıştıklarını söyledi.
Bulut, ligde 40 puana ulaştıklarını hatırlatarak, "Önümüzde iki maç daha var. Galatasaray ve Kayserispor maçları. Alabileceğimiz tüm puanları elde etmeye çalışacağız. Her zaman maksimum puanı almaya çalışıyoruz." diye konuştu.
İlk teknik direktörlük görevinde başarılı olmasının önemli olduğunu dile getiren Bulut, şöyle devam etti:
"Sonuna kadar burada devam edeceğim ama yönetimle konuşmamız gereken bir kaç detay var. Geleceğe yatırım yapmamız lazım. Önümüzdeki sezon biz devam edeceksek bazı şeylerin mutlaka değişmesi gerekiyor. Olduğumuz yerde sayarsak Evkur Yeni Malatyaspor sıkıntı yaşar. O yüzden üzerine koymamız, konuşmamız gereken bazı noktalar var. Bu konularda hemfikirsek yolumuza inşallah devam edeceğiz."
ANTRENMAN
Evkur Yeni Malatyaspor takımı, Göztepe maçının ardından kullandığı bir günlük iznin sonrası Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'nde toplanarak, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Erol Bulut nezaretinde gerçekleştirilen antrenmana hafif sakatlıkları bulunan orta saha oyuncuları Nacer Barazite ile Aytaç Kara'nın yanı sıra sağ bek İssam Chebake ve sağ kanat oyuncusu Michael Pereira katılmadı.
Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, istasyon çalışmasıyla sürdü. Yarı alanda pas çalışmasıyla devam eden çalışma, çift kale maçın ardından tamamlandı.
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