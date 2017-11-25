Erol Bulut'un Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı açıklamaları

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, yakaladıkları pozisyonları gole çeviremediklerini dile getirdi. Son haftalarda takımının güzel futbol oynadığını anlatan Bulut, Beşiktaş karşısında da iyi mücadele ettiklerini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş karşısında çok net pozisyonlarımız var. 90 dakikada boyunca güzel mücadele eden bir takımımız vardı. Maalesef yakaladığımız pozisyonları gole çeviremiyoruz. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum."

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Beşiktaş Malatya maçı

Süper Lig 13. hafta