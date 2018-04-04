HT Magazin'de yer alan habere göre, Erol Evgin’in, “Hayvanlara iyi bakalım. Onlara ihtiyacımız var, onların da bize ihtiyacı var” notlu paylaşımı 500 binin üzerinde görüntülendi.



Hayvanseverler kangal yavrularını sahiplenmek için sıraya girdi.

Bu Konu İle İlgili Haberler