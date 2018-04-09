Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncular Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Dallas Mavericks'i 109-97 yendi.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Philadelphia 76ers, Ersan İlyasova'nın 23 dakika süre alarak 11 sayı, 12 ribauntla "double-double" yaptığı mücadelede Dallas Mavericks'i 109-97 mağlup ederek art arda 14. olmak üzere 50. galibiyetine ulaştı.

Doğu Konferansı'nda üçüncü sırada yer alan ve play-off'u daha önce garantileyen 76ers'ta JJ Redick 18, Ben Simmons 16, Marco Belinelli ve Robert Covington 15'er sayı buldu. Furkan Korkmaz ise iki dakika süre aldığı mücadelede sayı kaydedemedi.

Play-off şansı bulunmayan Mavericks'te Harrison Barnes 21, Dennis Smith Jr 20, Dwight Powell 13 sayı attı.

Öte yandan bu maçı kazanarak şampiyon olduğu 1983'te elde ettiği bir sezon içindeki en uzun galibiyet serisi rekorunu tekrarlayan 76ers, 1966'da ise 18 maçlık seriye iki sezon içinde ulaşmıştı.

UTAH JAZZ, PLAY-OFF'U GARANTİLEDİ

Utah Jazz, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 112-97 yenerek Batı Konferansı'nda play-off'a kalmayı garantiledi.

Peş peşe 5. olmak üzere 47. galibiyetine ulaşan Jazz'da Donovan Mitchell, 28 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Joe Ingles 22 sayı, 10 asist, 4 ribaunt, Derrick Favors 10 sayı, 13 ribauntla oynadı.

Play-off şansını önceki maçlarda kaybeden Lakers'ta Josh Hart 25, Tyler Ennis 22, Julius Randle 17 sayı buldu.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Charlotte Hornets-Indiana Pacers: 117-123

Philadelphia 76ers-Dallas Mavericks: 109-97

Boston Celtics-Atlanta Hawks: 106-112

Memphis Grizzlies-Detroit Pistons: 130-117

Toronto Raptors-Orlando Magic: 112-101

Los Angeles Lakers-Utah Jazz: 97-112

Phoenix Suns-Golden State Warriors: 100-117