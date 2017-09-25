Ersun Yanal: Bundan böyle kötü bir sonuçla karşılaşmayacağız

Bir daha böyle olmaz Aytemiz Alanya karşısında 3-0 öne geçmesine rağmen 4-3 kaybeden Trabzonspor’da maçın yankıları sürüyor. Kredisi tükenen teknik direktör Ersun Yanal, başkan Muharrem Usta’ya, oyuncularıyla konuşup bu olayı bir daha yaşamamak adına önlemler alacağını söyledi. Sorumluluğu üstlendiğini Muharrem Usta’ya ileten Ersun Yanal, “ Trabzonspor iyi bir takım ve olması gereken yer de zirvedir. Zirvede de kalacaktır. Bizim asla bunun altında yer almamız mümkün değildir. Oyuncuların karakterlerine güveniyorum. Böyle bir sonucun bir daha tekrarlanmaması adına herkes elini taşın altına koyacaktır. Söz veriyorum artık bundan böyle kötü bir sonuçla karşılaşmayacağız” dedi.

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